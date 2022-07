Il Ftse Mib ha recuperato dai nuovi minimi, ma è un rimbalzo di cui non fidarsi per ora: ecco perchè e cosa aspettarsi secondo Alessandro Cocco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

L'indice Ftse Mib ha reagito dopo aver segnato nuovi minimi dell'anno a ridosso dei 20.400 punti. Cosa aspettarsi vista anche la crisi di Governo?

Come per gli altri indici europei, anche per il Ftse Mib la tendenza è chiaramente negativa.

L'indice resta inserito in un canale ribassista, all'intero del quale si registrano anche dei rimbalzi corposi che però non cambiano lo scenario di fondo.

L'attenzione è tutta rivolta ai minimi di giovedì scorso in area 20.400, la cui rottura aprirà le porte a una discesa verso quota 20.000 punti, con ulteriori estensioni ribassiste verso i 19.500/19.400 punti prima e in seguito in direzione di area 19.000.

In caso di rialzo, non valuterei un long se non dopo la violazione da parte del Ftse Mib dei 21.200 punti con allungo verso i 21.900 punti prima e i 22.400 punti successivamente.

A Wall Street i tre indici principali stanno inviando dei segnali di ripresa, mente nel Vecchio Continente stiamo davvero andando male.

Se non ci sarà un qualcosa che darà uno slancio positivo difficilmente vedremo grandi recuperi e nel caso del Ftse Mib la view sarà short fino a quando non andremo a violare al rialzo i 21.200 punti.

Cosa può dirci in merito all'attuale impostazione di Unicredit e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Anche Unicredit mostra un trend chiaramente ribassista e ormai si sta avvicinando ai minimi del 9 maggio a 7,86 euro, poco sopra quelli del 7 marzo a 7,75 euro.

Manca ancora un po' a questa zona di supporto, ma se la tendenza del titolo rimarrà ribassista, prima o poi si arriverà sui livelli appena citati, dai quali o Unicredit rimbalzerà o scivolerà ancora più in basso.

Al rialzo la prima resistenza da violare è in area 9 euro, oltre cui avremo un primo target a 9,62 euro e un obiettivo successivo a 10,62 euro, a ridosso di massimi di giugno.

Male Intesa Sanpaolo che ha violato i minimi del 6 luglio a 1,6582 euro e ora il primo target al ribasso è a 1,5 euro.

L'auspicio è che il titolo possa risalire sopra 1,75/1,77 euro, ma fino a quando cò non accadrà non prenderei in considerazione Intesa Sanpaolo.

Sopra 1,75/1,77 euro il titolo potrà allungare verso 1,875 e 1,95 euro nella migliore delle ipotesi.

Enel si è riportato a quota 5 euro dopo l'affondo delle ultime sedute. Qual è la sua view su questo titolo?

Enel ha toccato un minimo a 4,81 euro e in caso di violazione continuerà a scendere verso i 4,5 euro, con proiezione successiva a 4,25 euro.

Al rialzo un primo segnale di ripresa si avrà sopra i 5,12 euro, oltre cui ilt titolo potrà salire in direzione dei 5,3 euro prima e dei 5,5 euro in un momento successivo.

L'area dei 5,5 euro corrisponde a una resistenza molto importante, da cui Enel ritraccerà o continuare a salire con target a 6 euro.

Anche oggi STM ha mostrato più forza del Ftse Mib. Come valuta questi segnali di forza del titolo?

I segnali di forza di STM sono sicuramente interessanti, ma abbiamo una resistenza a 32,44 euro e non è detto che la stessa possa essere violata con facilità.

Consiglio di fare attenzione perchè il titolo dai valori correnti potrebbe ritracciare per riprendere un po' di fiato prima di tentare una rottura al rialzo dei 32,44 euro.

In caso di ritracciamento STM troverà un primo supporto a 30 euro, sotto cui scenderebbe verso area 29/28 euro.

Se al contrario STM dovesse rompere al rialzo i 32,44 euro, avrà campo libero per salire verso i 34 e i 36/37 euro.