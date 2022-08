Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha avviato una correzione dopo aver fallito l'attacco ad area 23.000. Cosa aspettarsi nel breve?

A me sembra che con le scadenze tecniche di venerdì scorso, i mercati azionari hanno finito il campus estivo e mi pare che sia passato il momento del rialzo.

Ora bisogna fare i conti con l'appuntamento di Jackson Hole, al quale parteciperà il presidente della Fed che metterà tutte le cose a posto dopo il campus estivo.

Vinceranno i mercati ribelli o avrà la meglio il preside Powell che riporterà l'ordine e la disciplina?

Il rialzo fino a ora si è alimentato perchè si sono visti i primi effetti delle azioni della Fed.

La Banca Centrale americana però ha come mandato la stabilità dei prezzi, con un target al 2% e prima di arrivare a ciò bisogna far invertire la rotta.

Al momento siamo intorno all'8%-8,5% di inflazione negli Stati Uniti, ma è probabile che da questi livelli si inizi piano piano a calare.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1500 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Diversa la situazione in Europa dove l'ultimo aggiornamento dei prezzi alla produzione in Germania è stato superiore alle aspettative.

L'inflazione quindi in Europa non può mollare e alla fine i mercati hanno le Banche Centrali che remano contro, stante l'attuale situazione macro.

Parlando di Piazza Affari, il Ftse Mib ha di fatto stabilito un range, compreso tra i 20.000 e i 23.000/23.200 punti.

Sono queste le due soglie di prezzo da tenere d'occhio, segnalando che ora il Ftse Mib troverà un primo supporto forte intorno ai 21.600 punti.

Vedo il rischio che si possa tornare su questo valore e che si possa scendere anche oltre, ricordando che già da qualche tempo sto sostenendo la necessità per il Ftse Mib di consolidare nel medio-lungo periodo.

I mercati azionari ora hanno smesso la fase ricreativa e aspettano le parole di Powell, mentre in Europa già sappiamo che la situazione è molto peggio del previsto.

Questo ce lo dice l'ultimo aggiornamento sui prezzi alla produzione in Germania che ha restituito un rialzo di quasi il 40% anno su anno.

Come valuta l'attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit è tornato sotto i 10 euro e questo non è un bel segnale, tenendo presente che non è riuscito a segnare un massimo superiore al precedente, individuato poco sopra gli 11 euro.

Fino a quando il titolo non tornerà sopra i 10,25 euro non lo comprerei sulla debolezza.

Intesa Sanpaolo sembra nuovamente diretto verso il supporto individuabile in area 1,6 euro, motivo per cui non acquisterei adesso.

Cosa può dirci dei titoli che ci aveva segnalato la scorsa settimana?

Enel è tornato sotto 5 euro e questo è un brutto segnale, motivo per cui consiglio di non comprare sulla debolezza, bensì sulla forza.

Le utility in generale reggono, ma questo non vuol dire che hanno dei bei grafici, al pari di Leonardo che a lungo è stato un bellissimo titolo, ma ora ha disegnato sui top una figura di inversione di tendenza.

Ferrari, uno dei titoli che facevano bene, si è fermato, mentre Generali è quello che sta reggendo meglio.

Campari che è uno dei titoli preferiti non sta certo dicendo che sta per crollare, ma onestamente lo comprerei solo se darà un chiaro segnale di forza, andando a segnare un nuovo massimo di periodo.