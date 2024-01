Avvio di settimana positivo per le Borse europee che, dopo il calo di venerdì scorso, sono tornate a rivedere il segno più.

Il Ftse100 si è accontentato di un frazionale rialzo dello 0,06%, mentre il Cac40 e il Dax sono saliti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,74%.

In luce verde anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.569 punti, con un vantaggio dello 0,42%, dopo aver toccato nell’intraday un massimo a 30.574 e un minimo a 30.200 punti.

Ftse Mib: prosegue il solito trading range

L’indice delle blue chip continua a muoversi in un range compreso all’incirca tra i 30.200 e i 30.500 punti, con un intervallo più ampio tra i 30.000 e i 30.850 punti.

Al momento il Ftse Mib non sta fornendo nuovi spunti direzionali e difficilmente ciò avverrà fino a quando non sarà violato uno dei due estremi indicati prima.

Conferme al di sopra dei 30.500 punti apriranno le porte a una salita verso i 30.650 punti prima e i 30.850 punti in seguito.

Oltre il livello appena indicato, il Ftse Mib punterà alla soglia psicologica dei 31.000 punti, violata la quale vedrà aprirsi spazi di crescita fino ai 31.500 punti.

Al ribasso, ritorni al di sotto dei 30.500 punti costringeranno a guardare nuovamente al supporto di area 30.200.

La perdita di questo livello aprirà le porte a una discesa verso la soglia psicologica dei 30.000 punti, sotto cui la discesa del Ftse Mib proseguirà verso i 29.800 e i 29.500 punti prima e in seguito in direzione dei 29.200 e dei 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Per la bilancia commerciale di novembre si prevede un peggioramento del deficit da 64,3 a 64,9 miliardi di dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il tasso di disoccupazione che a novembre dovrebbe rimanere invariato al 6,5%.

In Francia la bilancia commerciale dovrebbe mostrare un deficit in peggioramento da 8,6 a 8,9 miliardi di dollari, mentre in Germania la produzione industriale a novembre dovrebbe attestarsi sulla parità, in recupero rispetto al calo dello 0,4% precedente.

In Italia il tasso di disoccupazione a novembre dovrebbe peggiorare dal 7,8% al 7,9%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris, in vista dell’outlook sull’energia che sarà pubblicato dall’EIA.