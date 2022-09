Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib sta tornando indietro dopo lo spunto positivo di venerdì. Quali le attese nel breve?

Sempre e più che mai erratici movimenti alle notizie negative sull'occupazione Usa in diminuzione, ma paradossalmente di effetto positivo sugli aumenti dei tassi, e dei dati sui sussidi di disoccupazione USA in aumento, ma con poca incidenza ed impatto su inflazione prevista.

I mercati USA prevedono ulteriori rialzi dei tassi già da settembre non più dello 0,50%/0,75%, ma incredibilmente dello 0,75% finanche dell'1%.

Di difficile interpretazione, ma visto il forte ritardo dell'inizio di tali rialzi, ora necessariamente saranno molto decisi e consistenti, quindi c'è molta confusione.

Irrazionale e pericoloso lo strappo dei mercati azionari venerdì, in particolare di quelli europei, vista la diversissima situazione economica già in forte peggioramento, soprattutto per gli incauti "tonnetti fai da te".

Questi ultimi, entrati venerdì pomeriggio anche sui titoli guida del Ftse Mib, quali Intesa Sanpaolo, Unicredit, ENI e Stellantis, già oggi se li sono ritrovati a prezzi molto più bassi.

Il Ftse Mib non può progredire ogni tanto quasi esclusivamente con sempre i pochi soliti noti titoli, ed andare inoltre contro il trend a medio-lungo termine.

Le previsioni comunque, sono sempre più ed a maggior ragione negative, dopo questa evidente debolezza dimostrata dal mercato USA e soprattutto da quello domestico.

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due temi oil come ENI e Tenaris?

Direi di soprassedere, soprattutto per un eventuale inizio di accumulo, ed in particolare per ENI, molto meno volatile e più generosa come dividendi, rispetto a Tenaris.

Questo anche per quanto descritto nella precedente domanda, che implica un forte ritracciamento, soprattutto per i titoli che compongono l'indice più importante, e che hanno negli ultimi due anni recuperato e performato molto e più del Ftse Mib stesso.

Anche se il petrolio dovesse andare, al limite, a ritestare i massimi di quest'anno, cosa che non crediamo, saremmo in ogni caso prudenti sui titoli oil.

Se mai l'oro nero potrebbe più probabilmente oscillare ampiamente fra poco sotto gli attuali livelli e poco sotto i massimi annuali, il raggiungimento dei quali però appare molto meno probabile.

Il nostro consiglio è di stare fuori da ENI e Tenaris per il momento, ma soprattutto dal petrolio, asset fra i più complicati da analizzare.

Azimut e FinecoBank hanno fatto il pieno di acquisti venerdì scorso. Cosa può suggerisci per questi due titoli?

Azimut e FinecoBank sono stati ancora più irrazionali ed esagerati di ENI e Tenaris, avendo strappato venerdì pomeriggio, con un rialzo rispettivamente del 3,5% e del 4,5%.

Raccomandiamo piuttosto di alleggerire o vendere entrambi i titoli sugli attuali livelli in apertura di settimana.

Non perché non siano buoni titoli, ma per quanto sopra detto, in modo particolare essendo azioni che hanno ottimamente performato, ma che non sono e non saranno esenti dal destino dei mercati.

Il petrolio è sceso ancora nelle ultime sedute e l’oro si è spinto al ribasso verso area 1.700 dollari. Qual è la sua view su queste due materie prime?

Riprendendo l'inciso precedente sul petrolio, pensiamo che, indipendentemente dal rafforzamento o meno del dollaro, il corso dell'oro nero potrebbe attestarsi, chiudendo anche l'esagerato spread esistente ora fra i due asset, WTI e Brent, a 80/82 e 82/84 dollari rispettivamente.

Più che per l'oro, che andrebbe, nella migliore delle ipotesi a formare un doppio minimo crescente, o nella peggiore decrescente, con rimbalzo nel primo caso e poco probabile storno nel secondo caso, ci soffermeremmo sul Silver.

Quest'ultimo ha fornito un'ulteriore bella entrata per il medio-lungo termine, già segnalata ai nostri lettori abbonati da martedì scorso, a 17,20/17,30 dollari circa.

Alleggerire poco sopra i 18,10 dollari già testati venerdì in tarda mattinata e il restante mantenere per il medio-lungo termine.