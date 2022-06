Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha reagito dai recenti minimi. Si aspetta ulteriori spunti positivi nel breve?

Ci sono diversi scenari possibili in questo momento, ma giunti ormai a distanza ravvicinata, mi attenderei per il Ftse Mib un attacco al minimo di marzo, dove si deciderà il trend delle prossime settimane.

Se il minimo tiene, ovvero non viene ritoccato, o viene ritoccato solo marginalmente, ad esempio senza una chiusura daily al di sotto, è probabile che vedremo un rally importante, ovvero per un ritorno sopra i recenti massimi relativi a 25.000.

In caso di breakdown, invece, si aprirebbe lo scenario peggiore che andrebbe ad inquadrare target ben sotto i 20.000 punti ed un periodo di volatilità ancora più estrema di quella vissuta in questi primi mesi dell’anno.

E’ difficile capire quale sarà l’esito, ma siamo in prossimità di un movimento non banale per il Ftse Mib e basteranno poche sedute per capirlo.

Come valuta il recente andamento di ENI e Tenaris e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

ENI inizia ad essere ipervenduta su base daily, e potrebbe quindi essere protagonista almeno di un relief rally per chiudere il gap a 12 euro.

In caso contrario, nel mirino c’è il supporto orizzontale a 10,8 euro per ENI.

Il reverse di Tenaris è stato particolarmente pronunciato ed è ancora in pieno momentum ribassista sul daily, mentre l’orario lascerebbe spazio per un rimbalzo, considerata la divergenza tra prezzi e oscillatori nell’ultima seduta.

Per Tenaris area 13,6-14,1 euro dovrebbe comunque essere una resistenza molto forte e spingere verso una prosecuzione ribassista, se testata.

Quali strategie ci può suggerire per due temi del risparmio gestito come FinecoBank e Azimut?

FinecoBank è contenuta in una canale discendente sin dai massimi di novembre. Se dovesse proseguire verso la parte alta del canale, allora 12,6 euro è il livello chiave. In caso contrario, 10,5 euro dovrebbe fornire supporto per FinecoBank.

Il grafico giornaliero di Azimut mostra una divergenza interessante, anche se il recente consolidamento dovrebbe fornire inizialmente un movimento a favore di trend.

Probabile quindi un test dell’area di supporto 15,7-16,3 euro, prima di qualsiasi tentativo di reverse.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Sinceramente prima di esporsi al rialzo aspetterei di vedere come va il test del minimo di cui parlavo all’inizio.

Identificando una reazione impulsiva, allora il primo ritracciamento potrebbe essere una ottima occasione di acquisto su molti titoli dell’indice Ftse Mib.

Fino ad allora, il rischio di un ulteriore crollo generalizzato impone la massima prudenza.