Di seguito riportiamo un'intervista realizzata a Enrico Malverti, Quant Analyst Ematrend SRL, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips. Il Ftse Mib sta provando a dare un seguito al recupero partito dai minimi di gennaio. Quali le sue attese per le prossime sedute? I mercati azionari continuano ad essere molto nervosi. Non c’è un trend dei prezzi, gli indici salgono e scendono senza una direzione. Questo è spiegabile con l’incertezza sulla politica delle banche centrali. La prospettiva di un rialzo dei tassi in Europa avrebbe effetti devastanti su una economia ancora traballante e già messa sotto pressione da un forte incremento del costo dell’energia. Il petrolio continua a salire e se aggiungiamo le tensioni in Ucraina si comprende perché la situazione rimane traballante anche per il Ftse Mib. Banco BPM e Bper Banca hanno reagito in maniera diversa ai conti del 2021. Quali strategie ci può suggerire per questi due titoli? Banco BPM guadagna a doppia cifra con una forte gap rispetto alla seduta di giovedì. Le banche, come avevamo già sottolineato, stanno trascinando il listino insieme agli energetici e Banco BPM, se dovesse riuscire a superare i 3,6 euro, potrebbe finalmente puntare a invertire anche il trend di lungo periodo.

Attenzione però agli storni di breve, sempre possibili. Bper Banca invece è alle prese con una forte resistenza a 2,10 euro che la sta frenando da diverso tempo.

Se il titolo dovesse finalmente superare quel livello, allora avremmo un segnale di forza di medio periodo. Saipem ieri ha rimbalzato, salendo più di ENI. Che fare con questi due titoli ora? Saipem ha perso talmente tanto che la volatilità è superiore a quella di Eni anche nelle fasi di recupero.

ENI è un titolo più solido e adatto anche ad investitori. Saipem un titolo per speculatori esperti. Le correzioni per ENI sono buy opportunity, mentre per Saipem spesso occasione di alleggerire acquisti speculativi di breve. Come valuta l'attuale impostazione di due assicurativi com Generali e Unipol? Quali indicazioni ci può fornire per entrambi? Gli assicurativi sono un pelo meno interessanti dei bancari, ma Generali e dUnipol credo siano da mantenere in watchlist. Tra i due la migliore impostazione tecnica appartiene ad Unipol che ha una resistenza a 5,10 euro.

Generali invce ha molti più livelli che la frennao e per il momento rimane in congestione di breve periodo. Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora? I bancari rimangono per me sotto la lente. Intesa Sanpaolo rimane il titolo col trend più solido.

Anche altri titoli sono meritevoli di essere seguiti tra cui Finecobank, Unicredit e BPER Banca.

Tra gli industriali seguo CNH Industriali e tra gli energetici ENI.





