Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

I mercati azionari continuano a viaggiare a ridosso dei massimi: si aspetta ulteriori positività nel breve?

Incominciano ad affiorare perplessità nel mantenere tassi di interesse così bassi, soprattutto negli USA, a fronte di previsioni ben oltre il 2,5% di inflazione, anche se ritenuta momentanea e solo determinata dal costo dei carburanti e poco altro.

Da segnalare poi il progetto che sta accarezzando il presidente Biden, che ovviamente sta iniziando un politica contraria a quella del suo predecessore.

Tra le mosse, segnaliamo in primis quella che tenderà a raddoppiare l'imposta sulle transazioni finanziarie, ma solo sui patrimoni di oltre 1 milione di dollari.

Misura peraltro mutuata da quanto già applicata da anni in Francia, adattando la già esistente e cosiddetta "Tassa sulla Fortuna", che in pratica colpiva ogni anno i patrimoni di oltre 1 milione di euro.

Noi crediamo che più prima che poi anche in Europa ed in Italia, ciò accadrà, con la molto più semplice mini-patrimoniale sui conti correnti.

Tutte queste misure sono e saranno in parte quelle che noi chiamavamo lo scorso anno misure "lacrime e sangue", che paiono giunte a destinazione.

Il raddoppio delle imposte sulle transazioni finanziarie porterà di certo ad un raffreddamento dei mercati, nella migliore delle ipotesi, fermo restando che si troverà il modo per bypassare tale situazioni, a meno di una omogenizzazione a livello globale, difficile da realizzare, ma non impossibile.

Rimaniamo sempre negativi o più pessimisti sugli Usa rispetto all'Europa, e crediamo sia possibile vedere un Dow Jones in storno di un buon 10%/15% dai massimi di area 34.000.

A Piazza Affari il Ftse Mib sta provando ad estendere il recupero partito dai recenti minimi: quali i possibili scenari ora?

Per il future sul Ftse Mib con scadenza giugno prevediamo più compostezza nella fase distributiva, a rimorchio degli USA, se non altro per prezzi e multipli più convenienti e per via del risiko bancario appena iniziato.

Con la conclusione dell'OPA di Credit Agricole su Creval a 12,50 euro e relativo delisting di quest'ultima, si apre una bella ed interessante stagione.

Per il Ftse Mib l'area dei 22.600/22.500 potrebbe essere raggiunta ed essere oggetto poi di un accurato ed attento stock picking, sui titoli da noi segnalati quotidianamente ai nostri lettori abbonati.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Banco BPM Bper Banca sono in perfetta sintonia ormai da mesi, con rapidi aggiustamenti effettuati dagli arbitraggisti.

Questi ultimi evidentemente speculano non tanto sulla quotazione, su cui ormai non si può lucrare poi molto, ma sul differenziale del futuribile concambio, che pur si incomincia a delineare, sempre in caso di M&A o di operazioni straordinarie.

Il nostro consiglio è di mantenere Banco BPM e Bper Banca in portafoglio, ma sempre coperti da vendita di opzioni call leggermente out the Money.

Per intenderci, BancoBPM 2,35/2,40 giugno-settembre e Bper Banca 1,95/2, stese scadenze.

Quali indicazioni ci può fornire per due titoli del settore oil come ENI e Saipem?

Sempre meglio ENI di Saipem e i motivi sono sempre gli stessi: il primo titolo è molto più liquido, ha un range ben definito e vanta scambi elevati di opzioni, senza dimenticare la basa volatilità e l'interessante dividendo con acconto di fine anno.

Non si può non detenere in portafoglio un titolo come ENI, tanto piu' che il petrolio, dopo una pausa salutare, dovuta ad una lunga galoppata degli ultimi 12 mesi, è visto progredire ancora.

Vuoi per la possibile ripresa dei consumi e per la diminuzione delle scorte, oltre che per la Cina, ma anche per la debolezza del dollaro che potrebbe continuare a scendere contro l'euro fin oltre i top 2021 toccati a 1,235 con target price di medio termine in area poco sotto 1,25.

Il petrolio si è allontanato dai recenti top: si aspetta nuovi cali dai livelli attuali?

Come scritto, il petrolio WTI, quello che noi più monitoriamo, potrebbe presto ricominciare a salire dagli attuali 62 dollari, fin verso i massimi degli ultimi 12 mesi posti a 68 dollari.

Nel medio-lungo termine poi l'oro nero potrebbe pervenire anche a superare area 70 e arrivare poco sotto i 75 dollari, tanto più se, appunto, il dollaro contro euro si dovesse indebolire fino ad area 1,25.