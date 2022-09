Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Gianluigi Raimondi Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib sta rimbalzando dopo cinque sessioni consecutive in calo. Quali le attese nel breve?

Quello del Ftse Mib sembra essere un rimbalzo del gatto morto. Il trend resta impostato al ribasso, almeno fino a quando non sarà incrociata al rialzo prima la media mobile a 50 sedute che al momento transita a 21 890 punti e poi la soglia di 22.000 punti, resistenza statica di breve termine.

Oltre quota 22.000 punti il Ftse Mib uscirebbe dal canale ribassista iniziato dalla seconda metà di agosto, con potenziali obiettivi oltre i 22.000 punti, a 22.595 punti prima e successivamente in area 23.000/23.150, ovvero sul top di agosto.

Per contro, sotto quota 21.180 punti, per il Ftse Mib si profilerebbe una nuova discesa, con obiettivi sui minimi di luglio in zona 20.420/20.400 punti.

Personalmente propendo più per una discesa nel breve, ritenendo meno probabile una risalita decisa dei corsi.

Quali indicazioni ci può fornire per due titoli oil come ENI e Saipem?

ENI è inserito in un canale ascendente dal limitato coefficiente angolare. Per confermare questo trend, il titolo dovrà tornare oltre la soglia dei 12 euro, con target successivi a 12,6 euro prima e a quota 13,25/13,4 euro dopo.

Un acquisto di ENI dovrà essere corredato da uno stop loss a 11,4 euro, dove coincidono al momento il passaggio del supporto dinamico ascendente e della media mobile a 50 sedute.

Saipem è appiattito dalla seconda metà di luglio in zona 0,6845 euro e ameno che i corsi non riusciranno a oltrepassare quota 0,95 euro, il trading range potrebbe continuare, con stop loss a 0,65 euro.

Enel di recente è stato colpito da non poche vendite. Qual è la sua view su questo titolo?

Enel sta nuovamente testato il minimo di luglio scorso in area 4,6 euro. Se questo livello dovesse rivelarsi un valido supporto, i corsi potrebbero rimbalzare verso i 5 euro prima e in direzione dei 5,2/5,4 euro in seguito.

Come valuta l'attuale impostazione di CNH Industrial e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

CNH Industrial sta rimbalzando dal supporto statico di breve, coincidente con la media mobile a 50 giorni a quota 11,85 euro.

Segnali più concretamente rialzisti si vedrebbero però solo oltre 12,45 euro, dove transita la media mobile a 21 sedute.

Oltre i 12,45 euro CNH Industrial potrà salire verso i 13 euro prima e i 13,8 euro dopo, con stop loss sotto 11,85 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Sto monitorando Buzzi Unicem che tornerà nel Ftse Mib il 19 settembre prossimo. Al momento il titolo è in un tendenziale downtrend, ma sta provando a frenare il ribasso.

L'eventuale conferma del superamento della resistenza statica, coincidente con la media mobile a 50 giorni, a quota 17 euro, favorirebbe un allungo dei corsi verso l'area compresa tra 18 e 18,4 euro.

A chi volesse acquistare Buzzi Unicem suggerisco di fissare uno stop loss a 16,4 euro.