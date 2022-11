Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a spingersi in avanti, avvicinandosi progressivamente all'area dei 24.000. Si aspetta altri allunghi nel breve?

Il Ftse Mib si è spinto oltre i 23.500 punti e l'obiettivo è quello di andare intorno ai 24.000/24.500 punti.

C'è da dire però che siamo in ipercomprato e l'indice è appena uscito da una trendline discendente che viene giù da inizio anno.

Solo se sarà superata la barriera dei 24.000 punti, il Ftse Mib potrà allungare il passo verso i 24.200 e i 24.700 punti.

Al contrario, un ritorno dei corsi sotto i 23.100 punti aprirà le porte a una discesa fino ai 22.500 punti.

C'è da dire che c'è molta attesa sia per l'esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ma anche e soprattutto per i dati sull'inflazione e sull'occupazione USA.

Enel porta ancora avanti il recupero partito dai minimi dell'anno. Cosa può dirci di questo titolo?

Buona ripresa per Enel che deve superare la barriera resistenziale dei 4,85-4,95 euro, dove viaggia ora, per completare un disegno di analisi tecnica molto importante, quello di un cup & handle di lunghissimo periodo.

Ovviamente non sarà facile per Enel superare la resistenza dei 4,85/4,95 euro, visto che siamo in ipercomprato, mentre al ribasso occhio a un ritorno sotto i 4,51 euro, evento che riporterà negatività sul titolo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di ENI?

Forte allungo per ENI che ha recuperato parecchio terreno, spingendosi fino a 14,3 euro e non è da escludere un allungo fino ai 14,5 euro, mentre un ritorno di negatività si avrà con discese del titolo sotto i 13,7 euro.

CNH Industrial ha strappato al rialzo dopo la trimestrale. Cosa aspettarsi ora per questo titolo?

CNH Industrial ha brillato ieri e con la conferma di un cup & handle rialzista ha chiuso tutti i gap.

Solo con rialzo sopra i 14,5 euro si avranno nuovi allunghi fino ai 15,4 euro prima e ai 17 euro in seguito.

CNH Industrial tornerà negativo solo con una discesa sotto i 12,93 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a Generali che ha rotto un'importante resistenza e ora è in progressione verso gli ostacoli successivi tra i 16,5 e i 16,7 euro. Negatività solo sotto i 15,4 euro.

Infine, segnalo Poste Italiane che dopo la rottura della resistenza a 9 euro potrebbe salire fino a 9,8/9,9 euro prima e in direzione dei 10,3 euro in seguito, facendo attenzione a eventuali ritorni sotto quota 8,74 euro.