Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib si è mostrato cauto in queste sedute in attesa della BCE domani. Qual le attese ora?

Il Ftse Mib si trova a poca distanza da un'area supportiva di fondamentale importanza, quale quella dei 21.330-21.000 punti.

Un ritorno al di sotto di area 21.000 purtroppo potrà dare un'accelerazione al ribasso, per andare a testare i 20.000 punti prima e i 19.700 punti in seguito.

Sotto quest'ultima soglia ci sarà solo il baratro che può portare il Ftse Mib fino ai 18.300 punti.

Il supporto dei 21.330/21.000 punti è molto forte e l'indice è aggrappato a questa soglia.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Se dovessero innescarsi degli acquisti o quantomeno il Ftse Mib dovesse lateralizzare su questo supporto, sarà più probabile che si torni a testare la resistenza dei 22.000/22.200 punti.

Solo oltre quest'ultimo livello l'indice troverà un po' di fiato positivo, diversamente si resterà in questo limbo lateral-ribassista.

ENI ieri è stato tra i peggiori del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

Brutta batosta ieri per ENI e malgrado il recupero dei giorni scorsi si trova a fronteggiare la resistenza dei 12,25 euro, importantissima da superare per salire verso i 13,25 e i 13,5 euro.

Se ENI non riuscirà ad andare oltre i 12,25 euro, rimarrà schiacciato vero il basso, ma per dirla tutta potrebbe anche muoversi in laterale tra i massimi a 12,25 e i minimi a 11,25 euro.

Solo sotto quest'ultima soglia il titolo potrebbe accelerare al ribasso verso il supporto dei 10,75 euro.

Generali offre spunti interessanti sui livelli correnti di prezzo?

Generali è su un supporto forte, quale quello dei 14,5 euro. Si sta tentando di costruire una base di appoggio per incrementare gli acquisti, visto che il titolo senza sosta viene giù dai massimi di quest'anno in area 21 euro.

Solo sopra i 15,25 euro Generali potrà avere speranze di un rialzo con target a 16 euro prima e a 16,5 euro dopo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Stellantis?

Per Stellantis segnalo il supporto fondamentale a 12,8 euro, soglia che può trattenere il prezzo per poi favorire un rimbalzo verso i 14/14,25 euro, ma solo sopra i 14,75 euro si tornerà leggermente positivi.

In caso di accelerazione vero i 12,5 euro, Stellantis rischia una flessione verso gli 11,5 euro prima e gli 11 euro dopo.

Enel non riesce a trovare appigli per risalire. Meglio stare alla larga?

Enel viaggia sui minimi di periodo e non escludo ulteriori cali. Per il titolo si gioca ora una partita molto importante, ma il titolo deve superare la barriera dei 4,75/4,85 euro per poter ritrovare una salita più decisa e convinta.