Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 103,8 dollari, con un rialzo del 9,22%. Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti entrambi dell'1,23%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.614,78 punti, in progresso dell'1,33%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: le vendite di case esistenti a febbraio dovrebbero calare da 6,5 a 6,15 milioni di unità, mentre il Superindice a febbraio dovrebbe salire dello 0,2% rispetto al calo dello 0,3% precedente. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: la bilancia commerciale a gennaio dovrebbe mostrare un saldo negativo di 17,6 miliardi di euro, in netto peggioramento rispetto al rosso di 4,6 miliardi di dicembre. A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Grecia da parte di Dbrs e di Moody's, mentre S&P si pronuncerà su quello della Spagna. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i dati del 2021 saranno Interpump Group, AlerionCleanpower, Centrale del Latte d'Italia, Newlat Food, Pharmanutra, Bialetti Industrie, FNM, Zucchi, Confinvest, Mondo TV Suisse e Nusco. ENI: sotto la lente il titolo nel giorno del Capital Markets Day in cui sarà presentato il nuovo piano industriale. Enel: il gruppo ha chiuso il 2021 con un risultato netto in rialzo del 22,2% a 3,189 miliardi di euro, mentre i ricavi sono aumentati del 33,3% a 88,006 miliardi di euro.



