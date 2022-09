L'ultima seduta della settimana vede un ritorno degli acquisti sulle Borse e anche Piazza Affari ritrova la retta via.

Il Ftse Mib, reduce da ben cinque sedute consecutive in ribasso, dopo aver ceduto ieri poco più di un percentuale, risale la china oggi.

Ftse Mib in recupero dopo 5 ribassi di fila

Negli ultimi minuti l'indice si presenta in area 21.550, con un progresso dell'1,17%.

Il Ftse Mib prova a reagire dopo la negatività di agosto che è stato archiviato con un ribasso del 3,77%.

Piazza Affari non è stata l'unica a perdere terreno, visto che in un contesto caratterizzato da volumi bassi, tutti i mercati azionari globali hanno registrato una performance complessivamente negativa ad agosto.

Diversi i motivi che hanno alimentato le vendite, a partire dalle dichiarazioni da falco emerse a Jackson Hole da parte del presidente della FED Powell e di alcuni esponenti della BCE.

A pesare sono stati anche i forti aumenti dei prezzi del gas e dell’elettricità che peggiorano l’outlook in Europa.

A ciò si aggiungano i segnali di rallentamento in Asia sul fronte manifatturiero e commerciale.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Ftse Mib: Equita SIM più cauta. Sale il cash in portafoglio

Nel consueto report mensile, gli analisti di Equita SIM riconoscono che il sentiment e il posizionamento degli investitori siano già molto cauti a causa dei timori di recessione e che i multipli a cui tratta il mercato scontino già un deciso rallentamento economico.

Gli esperti però evidenziano che l’outlook sul fronte macro è ulteriormente peggiorato in Europa, con indici PMI attesi in ulteriore peggioramento nei prossimi mesi, ordini in calo e rischio contrazione margini per aumento costi. La visibilità rimane bassa sia sulla profondità che sulla durata del rallentamento economico.

In un contesto macro e geopolitico che resta quindi fragile, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di aumentare ulteriormente la liquidità in portafoglio, riducendo il peso dell’investito all’89%, rispetto al 91,9% del mese precedente e contro un peso neutro del 90%, e di conseguenza sono passati ad una visione neutrale da leggermente positiva.

Ftse Mib: i titoli di qualità da mettere in portafoglio a settembre

Gli analisti confermano il forte posizionamento su titoli di qualità con maggior diversificazione internazionale e una struttura finanziaria solida, come DiaSorin, Moncler, Campari e Reply, e con protezione dall’inflazione, puntando su Inwit, Terna ed Enav.

Sui finanziari, per i quali complessivamente Equita SIM ha ora un peso neutrale da precedente sovrappeso, l'idea è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo dei tassi, di trend strutturali, ottimo posizionamento competitivo e solida dotazione di capitale, come FinecoBank, Banca Mediolanum e Mediobanca.

Tra le banche tradizionali, le preferite della SIM milanese restano Unicredit e Banco BPM, mentre è stato ridotto di 250 punti base il peso di Intesa Sanpaolo, alla luce del deterioramnto macro.

Sul settore industriale gli analisti mantengono un approccio selettivo, privilegiando titoli che abbiano dato prova di avere “pricing power” anche in contesti di mercato recessivi o che abbiano catalizzatore specifici.

In questo caso la scelta cade su Interpump, Pirelli, Stellantis e Iveco.