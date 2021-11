Di seguito riportiamo un'intervista realizzata a Enrico Malverti, Quant Analyst Ematrend SRL, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è in caduta libera in chiusura di settimana. Meglio scappare o vede occasioni d'acquisto?

È molto difficile fare previsioni quando si ha a che fare con variabili esogene come è il caso del crollo di venerdì.

Quest'ultimo è motivato soprattutto dai timori innescati dalle mutazioni del Covid19 che mettono a rischio l’intera campagna vaccinale, sul cui successo si erano basate le aspettative di una ripartenza dell’economia.

Tuttavia, io mi aspetto che dopo lo “schock” si vada verso un assestamento dei prezzi e credo che le notizie sull’adeguamento dei vaccini possano portare a un rimbalzo.

Tecnicamente, per il Ftse Mib il supporto a 25.000 punti sembra in grado di fermare la discesa e consentire un forte recupero verso i 26.500 punti.

Il quadro tecnico si deteriorerebbe con un cedimento dei 25.000 punti da parte dell'indice.

Il crollo del petrolio ha travolto ENI e Saipem. Quali strategie ci può suggerire per questi due titoli?

Io credo che il petrolio pure potrebbe invertire la rotta, soprattutto se lunedì notte dovesse aprire in gap down, una apertura debole secondo me darebbe il la a una forte risalita.

Più incerto il quadro tecnico se il petrolio dovesse già aprire in rialzo.

Di conseguenza anche da ENI mi attendo che possa provare a riportarsi verso i 12 euro.

Su Saipem la situazione è più delicata, visto che col cedimento del supporto a 1,80 euro potrebbe esporsi a una discesa fino in area 1,50 euro. Non me lo auguro ma il rischio c’è.

In ottica difensiva consiglierebbe di puntare su due utility come Enel e Snam? Quali indicazioni ci può fornire per entrambe?

Enel è pure sprofondata venerdì, ma i due supporti a 6,70 € e 6,55 euro credo possano frenare la discesa e che ci si possa attendere un rimbalzo di breve verso i 7 euro.

Snam ha retto anche meglio e credo che solo sotto a 4,88 euro il giudizio andrebbe rivisto in negativo.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali spunti ci può dare per questi due titoli?

La situazione di Banco BPM è un po’ preoccupante, da un lato se dovesse esserci un rimbalzo dell’indice, il titolo dovrebbe seguire la stessa strada e il forte ipervenduto alimenta l’aspettativa di un rimbalzo.

Dall’altra il titolo è sceso venerdì sotto l’importante supporto a 2,50 euro, questo indica una forte debolezza che potrebbe esporlo a nuove e successive discese.

Non lo vedo uno dei titoli su cui puntare. Stesse considerazioni per BPER Banca che ha chiuso sotto al supporto a 1,70 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Da diverse sedute, come sanno i miei clienti, siamo completamente liquidi sull’azionario italiano, quindi non ci sono titoli in portafoglio.

Guardiamo solo a poche situazioni che potrebbero, dopo i cali di venerdì, tornare interessanti. Cito ad esempio Banca Generali, Amplifon, Campari, Ferrari, Inwit e Recordati.