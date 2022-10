Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib si mantiene sotto i 21.000 punti dopo il ritracciamento partito dai top della scorsa settimana. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib ha tentato con tutte le forze già a metà agosto di rimbalzare e di spingersi sopra le resistenze, fondamentali per una ripresa dei corsi.

Ad agosto l'indice ha tentato un allungo verso i 23.000 punti, ma è stato respinto per ben due volte, così come è stato respinto anche dai 21.600 punti.

Il Ftse Mib è tornato così su un supporto fondamentale, quale quello compreso tra i 20.500 e i 20.200 punti.

Adesso c'è una compressione di volatilità, anche se quest'ultima è in aumento proprio nell'ultima giornata.

Fino a quando il Ftse Mib si manterrà sopra il supporto dei 20.150 punti, tutto sommato si potrà continuare a sperare in un ritorno sopra la resistenza dei 21.850 punti.

E' importante che in questo periodo dell'anno ci siano delle reazioni positive, perchè se così dovesse essere, allora rivedremo qualche massimo di periodo nei prossimi mesi.

Al contrario, una discesa del Ftse Mib lo farebbe calare dagli attuali 20.700 punti, fino a dei minimi che potrebbero essere individuati intorno all'area dei 19.000.

Personalmente propendo nel breve per un recupero dell'indice, a patto di non scendere sotto i supporti segnalati prima.

Enel sta scivolando sempre più in basso, ormai a un passo dai 4 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Enel non riesce in alcun modo a frenare la discesa, basti pensare che è la blue chip che ha perso di più quest'anno.

Il titolo è vicino a dei minimi fondamentali e se dovesse bucare la soglia dei 4 euro, l'allungo ribassista spingerà i corsi fino ai 3,5 euro prima e ai 3,3 euro dopo.

Se però Enel dovesse recuperare la resistenza dei 4,63 euro, avrà una buona possibilità di tornare a 5,2 euro prima e poi a 5,65 euro.

Cosa può dirci di ENI, anche alla luce del recente andamento del petrolio?

Per ENI c'è un tentativo di evitare un ritorno verso la barriera bassa dei 10,65 euro.

Il titolo sta provando a riavvicinarsi a quota 12 euro, superata la quale si potrà spingere al rialzo verso i 13 e i 13,4 euro.

Al contrario, un ritorno di ENI sotto i 9,95 euro aprirà le porte a una discesa verso gli 8,7 e gli 8,5 euro.

Ieri Campari è stato il migliore del Ftse Mib con un rialzo in controtendenza? Qual è la sua view su questo titolo?

Campari è in un triangolo di accumulazione sopra il supporto degli 8,8 euro, la cui violazione spingerà i corsi fino ai 7,7 euro.

Se l'accumulazione in atto proseguirà, potrà far salire il titolo fino ai 10/10,35 euro.

Telecom Italia ha aggiornato nuovamente i minimi storici. Alla larga dal titolo?

Telecom Italia purtroppo continua a segnare nuovi minimi storici e se dovesse lateralizzare sui livelli attuali ci potrebbe essere un'accumulazione di volatilità per un ritorno verso 0,25 euro prima e 0,3 euro.

In mancanza di ciò Telecom Italia continuerà a scivolare verso nuovi minimi storici fino al punto in cui probabilmente il book sarà chiuso per operazioni sul capitale.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Segnalo Poste Italiane che mantiene un'intonazione negativa, trovandosi sul supporto vitale dei 7,8/7,7 euro.

Questo livello deve essere necessariamente difeso, per evitare discese fino ai 7/6,5 euro, mentre sopra la resistenza degli 8,7 euro ci sarà spazio per salire fino a quota 10 euro.