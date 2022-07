Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'indice Ftse Mib la scorsa settimana ha toccato nuovi minimi dell'anno da cui ha reagito. Cosa aspettarsi ora?

L'evoluzione delle prossime sedute per il Ftse Mib dipenderà molto da Mario Draghi e quindi dall'esito della crisi di Governo e dalla BCE.

Draghi è l'ago della bilancia e per il Ftse Mib il livello da tenere d'occhio al ribasso è dato dai minimi da cui ha rimbalzato nei giorni scorsi in area 20.400.

Al rialzo lo spartiacque è in area 22.000 e quindi in teoria fin lì l'indice può risalire la china, senza dimenticare che in area 21.500 potrebbe trovare una resistenza dinamica.

Se il Governo dovesse cadere, bisognerà capire quello che potrà accadere, perchè di fatto nel week-end il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe ha dato una spallata pesante, ma ieri il mercato l'ha sostanzialmente ignorata.

In questo momento sono trend follower, quindi non posso dire di guardare più al rialzo al ribasso, ma diciamo che la tendenza è in ogni caso lateral-ribassista per ora.

Come valuta l'attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Ieri Intesa Sanpaolo è stato uno dei best performer tra i bancari, ma ha chiuso bene anche Unicredit, per quanto in generale non sono impostati così bene e il loro grafico non mi piace tanto.

Non comprerei quindi Unicredit e Intesa Sanpaolo ora, anche perchè in questo momento forse c'è altro che si muove anche meglio.

Non mi piacciono neanche Banco BPM e Bper Banca che hanno brutti grafici e quindi per ora li lascerei da parte.

ENI sui livelli attuali offre spunti interessanti per nuovi ingressi?

ENI è arrivato su un livello di supporto importante e ora che l'aumento di capitale di Saipem è andato sostanzialmente in porto, tornerà a consolidare sui valori del petrolio, quindi se quest'ultimo farà bene, come accaduto ieri, il titolo tornerà a salire.

Nel settore energia vedo invece in difficoltà Enel che è sotto i prezzi del Covid, ricordando che ieri ha staccato il dividendo e stagionalmente dopo che accade ciò, di solito è un po' venduto, quindi non vedo scenari molto favorevoli per il titolo.

Quali sono i titoli che meritano più attenzione di altri in questa fase di mercato?

I titoli che mi piacciono sono quelli che hanno un po' consolidato e sono ripartiti, come ad esempio Campari, Ferrari, STM e Interpump.

STM in particolare intorno ai livelli attuali potebbe trovare un po' di resistenza, ma per ora sta rimbalzando molto bene, facendo in ogni caso all'eventuale tenuta di area 33 euro.

Se il titolo dovesse superare questa soglia, infatti, potrebbe salire ancora e spingersi verso i 35 euro prima e i 37/38 euro dopo.