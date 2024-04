Ftse Mib sotto scacco. Quali i motivi del risk-off?

Il Ftse Mib accusa la peggiore performance in Europa oggi, sulla scia dei segnali negativi arrivati da Wall Street. Come spiegare i sell?

Ultima seduta della settimana nel segno delle vendite per le Borse europee che perdono ancora terreno, sulla scia dei segnali negativi arrivati ieri da Wall Street.

Borse UE in rosso sulla scia di Wall Street

I tre indici principali USA hanno accelerato al ribasso e hanno terminato gli scambi a ridosso dei minimi intraday, con flessioni di poco inferiori a un punto e mezzo percentuale.

Inevitabilmetne i mercati azionari europei nei risentono, tanto che il Ftse100 al momento cede l’1,05%, mentre il Cac40 e il Dax arretrano rispettivamente dell’1,35% e dell’1,52%.

Ftse Mib ultimo in Europa. Si salva solo ENI

A pagare il conto più salato per ora è Piazza Affari, dove il Ftse Mib viene fotografato appena sotto i 33.900 punti, con un ribasso dell’1,64%, circa 1.000 punti più in basso dei top di periodo aggiornati la scorsa settimana.

Le vendite stanno interessando tutte le blue chip e si concentrano soprattutto sui bancari e più in generale sui finanziari, con perdite che arrivano anche intorno al 3%.

L’unica nota positiva è quella di ENI che conquista la prima posizione nel paniere delle blue chip, con un rialzo in controtendenza di circa un punto percentuale.

Il titolo trova sostegno nella decisione del Cda della società di sottoporre all’assemblea del 15 maggio la proposta di un piano di buy-back da 1,1 miliardi di euro, con possibilità di incrementarlo fino a 3,5 miliardi di euro.

Borse colpite dalle escalation geopolitiche

A mettere sotto pressione i mercati azionari è senza l’escalation delle tensioni geopolitiche che nelle ultime ore hanno visto l’attacco di Israele al consolato iraniano di Damasco.

Come se non bastasse, gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere tutti i rapporti diplomatici con Israele, una mossa che senza dubbio alimenta le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente.

Come spiegato dagli analisti di RBC Capital Markets, tanto è bastato per riportare i mercati in modalità risk-off, con un calo dell’azionario e un netto rialzo del petrolio.

A ciò si è accompagnata una flessione di 6,5 punti base dei rendimenti del Treasury a due anni, a dimostrazione del fatto che il sentiment negativo alimentato dalle escalation geopolitiche ha dominato la scena molto più dei discorsi falco della Fed, che pure non hanno aiutato.

Focus sulla Fed e sui dati del lavoro USA

Il governatore della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato che i tagli dei tassi di interesse potrebbero non essere necessari quest’anno se il rialzo dell’inflazione dovesse fermarsi.

Ora l’attenzione si sposta sull’importante aggiornamento macro che sarà diffuso nel primo pomeriggio negli Stati Uniti.

Ci riferimento al report sul mercato del lavoro che in riferimento al mese di marzo dovrebbe restituire un tasso di disoccupazione al 3,9%, invariato rispetto a febbraio.

I non farm pay-rolls, ossia il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è previsto in calo da 275mila a 205mila unità.

Secondo gli esperti di Unicredit Research, non si dovrebbero cercare troppe indicazioni nella reazione odierna del mercato ai dati macro USA per un semplice motivo: ci sono altri tre comunicati sull'inflazione prima della riunione del Fomc del 12 giugno.