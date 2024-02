Ftse Mib: rialzo dal fiato corto? Meglio Saipem o ENI?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato un po’ indietro dopo aver lambito l’area dei 32.000. E’ solo una pausa prima di nuovi rialzi?

Il rialzo del Ftse Mib su grafico daily sembra un po’ “stanco”, e questo potrebbe essere l’inizio di una correzione più articolata.

Ftse Mib: i livelli da tenere d’occhio

Nell’immediato, quota 31.700 punti è il supporto che ha retto l’ultima fase di questo rialzo, mentre l’area dei 30.600 è il livello di breakout daily che potrebbe essere testato nel caso di perdita del primo supporto.

Sul lungo, comunque, la view rialzista non dovrebbe essere intaccata a meno di una chiusura weekly del Ftse Mib sotto i 30.100 punti, che è il canale di lungo termine che l’indice sta provando a rompere.

La view su ENI e Saipem

Qual è la sua view su ENI e Saipem e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi alla luce del recente andamento del petrolio?

Quota 14, il supporto che ENI sta testando in queste ore, è particolarmente significativo per il titolo: perderlo significherebbe inquadrare il supporto successivo a 12,9 euro.

Al rialzo, 14,91 euro rimane il livello orizzontale che più ha respinto il titolo.

Saipem ha rotto il range tra 1,57 e 1,36 euro in cui aveva passato le ultime settimane, ma al momento, dopo una finta di allungo, sta provando a recuperare la parte inferiore.

Se questo dovesse essere solo un backtest, allora ci si può aspettare un ulteriore allungo ribassista anche fino al supporto a 1,14 euro.

In caso contrario, è previsto per Saipem un rientro nel range citato.

Sotto la lente Unipol e Generali

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Unipol e Generali e quali strategie ci può suggerire per questi due titoli?

La riorganizzazione societaria ha dato a Unipol la spinta per il breakout di 5,45 euro, livello che comprimeva il titolo da anni.

La reazione è stata quindi fortissima, ma il titolo è in fase di price discovery in un’area mai vista dopo il 2012, ed al di là del già citato 5,45 euro, non ci sono livelli significativi in un verso o nell’altro.

Generali prosegue, pur senza particolari indicazioni, a parte la direzione verso la parte alta di un canale di lungo termine, il cui obiettivo potrebbe trovarsi sopra il precedente massimo, verso 22,7 euro.

Per Generali segnalo un supporto al livello del precedente breakout daily, in area 19,20 euro.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento degli indici azionari USA e quali le attese nel breve?

A pocche ore dalla trimestrale di Nvidia, che è diventata il simbolo della corsa a nuovi massimi del 2024, il focus rimane sugli indici americani, che la scorsa settimana hanno fallito l’attacco ad un nuovo massimo storico per poi ritracciare tra venerdì sera e la giornata di ieri (lunedì la borsa americana era chiusa per festività). Al momento lo scenario rimane negativo nel brevissimo, con l’indice S&p500 che potrebbe ritestare i 4.910-4.930 punti, un’area di supporto molto importante per la tenuta del trend di medio.

In caso di ritorno sopra 5.018 punti, invece, la correzione potrebbe dirsi conclusa e l’obiettivo tornerebbero i nuovi massimi storici sopra 5.070 punti.