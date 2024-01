Ftse Mib al sicuro ora? ENI e Saipem, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha provato a spingersi oltre i massimi del 2024, riuscendo però solo in parte nel suo intento. Si aspetta nuovi rialzi?

Dopo la giornata negativadi ieri, il Ftse Mib è ritornato verso quota 30.100 punti, essendo stato respinto da una forte resistenza in area 30.700.

Ulteriori rialzi me li aspetto solamente nel caso in cui quest’ultima resistenza venisse rotta e confermata.

Questo potrebbe avvenire nelle prossime sedute in quanto la situazione tecnica resta alquanto positiva.

Non mi aspetto nel breve discese del Ftse Mib al di sotto dei 30.000 punti, ma se ciò dovesse accadere potrebbe avvenire un’inversione di tendenza.

Focus su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali strategie operative ci può suggerire per ENI e Saipem?

Sugli attuali livelli ENI potrebbe dare ottimi risvolti positivi, in quanto si trova a ridosso dei massimi di periodo.

Da considerare, inoltre, che l’attuale impostazione grafica pare più che costruttiva, motivo per cui potremo anche pensare di entrare long su ENI alla rottura della resistenza all’attuale livello intorno ai 15,60 euro.

Situazione alquanto costruttiva anche per Saipem, che sta per rompere al rialzo la resistenza posta in area 1.60 euro.

Questa violazione potrebbe far si che il titolo potrebbe raggiungere i massimi a 1,70 euro anche nel breve periodo.

L’analisi di Generali e Unipol

Generali e Unipol offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Cosa può dirci per questi due titoli?

La situazione tecnica di Generali è alquanto contrastata, visto che si trova attualmente in una fase di lateralità che non tende ad avere una direzione precisa.

Mi aspetto tuttavia che, se dovesse essere violata la prima resistenza in area 19,60 euro e venire confermata, potremo allora tentare gli allunghi verso quota 20,30 euro.

Unipol vive una situazione differente ai livelli attuali, ha rimbalzato sul supporto in area 5,10 euro.

Il rimbalzo è stato confermato e vediamo dunque dei rialzi notevoli: mi aspetto nel breve un ulteriore allungo con target verso quota 5,50 euro.

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Il titolo al quale sto maggiormente con il fiato sul collo è Leonardo. Consiglio di valutare gli ingressi a questi livelli, ma di fare attenzione alla resistenza a quota 16.2 euro.