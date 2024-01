Il Ftse Mib ha difeso con successo l’area dei 30.000: via libera a ulteriori recuperi nel breve?

Dopo tre giornate consecutive in ribasso, le Borse europee hanno trovato gli spunti giusti per risalire la china, chiudendo gli scambi in positivo.

A fine seduta, il Cac40 e il Dax sono saliti rispettivamente dell’1,13% e dello 0,83%, lasciando indietro il Ftse100 che si è accontentato di un frazionale rialzo dello 0,17%.

In luce verde anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.350 punti, con un vantaggio dello 0,84%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.455 e un minimo a 30.069 punti.

Ftse Mib: una ripresa affidabile?

Dopo aver testato l’area dei 30.000, l’indice è riuscito a difendere questa soglia di prezzo, dando vita a un rimbalzo che ha riportato i corsi al di sopra dei 30.300 punti.

Conferme positive si avranno in primis con il superamento dei 30.500 punti, preludio a un test dei 30.650/30.700 punti prima e in seguito dei massimi di periodo in area 30.850.

Con lo sfondamento deciso di questo top, il Ftse Mib potrà estendere il movimento ascendente in direzione dei 31.000 punti, con proiezioni successive a 31.200 e a 31.500 punti.

Fino a quando l’indice si manterrà al di sotto di area 30.500, l’attenzione andrà rivolta ai supporti, il primo dei quali è individuabile in area 30.200.

Sotto questa soglia la discesa del Ftse Mib proseguirà in direzione dei 30.000 punti, persi i quali si apriranno spazi al ribasso più consistenti.

Sotto il livello appena segnalato, infatti, l’indice delle blue chip arretrerà verso i 29.800 e i 29.500 punti prima e in seguito verso i 29.200 e i 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana, sul fronte macro USA si segnala il dato relativo alle vendite di case esistenti che dovrebbe mostrare un frazionale rialzo da 3,82 a 3,83 milioni di unità.

Per il dato preliminare della fiducia Michigan a gennaio si stima un calo da 69,7 a 69,3 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

Nel Vecchio Continente si guarderà alla Germania, dove sarà diffuso l’indice dei prezzi alla produzione che a dicembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,5%, in linea con la lettura precedente.

Da segnalare in mattinata un nuovo discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente I Grandi Viaggi, che presenterà i risultati dell’esercizio 2023-2024.

Da seguire il titolo ENI dopo i rumor secondo cui il Governo italiano starebbe valutando la vendita di una quota del capitale fino al 4% dopo il completamento del piano di buy-back, in modo da incassare circa 2 miliardi di euro e ridurre così il debito dell’Italia.