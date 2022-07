Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha reagito con vivacità dopo aver segnato nuovi minimi dell’anno. Il peggio è alle spalle?

Il mercato appare già stanco: dopo l'exploit di giovedì, rimarchiamolo, dovuto esclusivamente alle ricoperture frettolose dei ribassisti dell'ultima ora, con relativo maxi rialzo, dopato, di Unicredit e Stellantis, a cui si accodavano le altre due big finanziarie, Intesa Sanpaolo e Generali, il Ftse Mib ha dato segno in primis di saggezza e compostezza, ma anche di stanchezza.

Nell'ultima seduta della settimana il future sul Ftse Mib con scadenza settembre, il vero barometro da monitorare, è stato per buona parte della seduta, nettamente sotto le forti resistenze, vecchi supporti, di 21.500/21.600 punti, toccando anche i 21300 e poi tecnicamente, rimbalzando e chiudendo su detti valori resistenziali.

Sempre minimi e massimi più bassi e perdita di potenza e volumi: questa è la strada indicataci.

E noi la seguiamo, non contraddicendo di certo il trend principale che ci accompagna ormai da mesi fin da area di fortissimo ipercomprato posta sui massimi di 28.200/28.300 punti.

Saranno quindi, a breve-medio termine, sempre lentamente perforati al ribasso il livello già toccato appunto venerdì di 20.800/20.900 punti di future dicembre fino ad area 20.000, passando per i molto più resistenti 20.200/20.300 e successivamente un approdo sui 19.800/19.900 punti.

A medio-lungo termine propendiamo sempre per un ulteriore logoramento dell'impalcatura impostata con molta sufficienza ed indecisioni dalla BCE, tendente a sostenere poche e mirate big cap, sostenendo così indice principale e futures, per evitare il panic selling mediatico.

Da non dimenticare che potrebbe verificarsi un'ennesima pesante ondata pandemica, già da questa estate, come pare e traspare dalle poche e confuse notizie che ci giungono.

In sintesi, potremmo tranquillamente pervenire, rotti i 19.800/19.900 punti, vera pericolosa " linea Piave", anche ai 16.500/16.000 punti del future sul Fte Mib con scadenza settembre-dicembre.

Tenaris è stato tra i migliori del Ftse Mib venerdì scorso, ma è salito anche ENI. Cosa può dirci di questi due titoli?

Sempre netta la differenza per Tenaris, tenendo presente che la peculiarità nettamente speculativa del titolo, da poco sopra gli 8 euro a poco sotto i 15 euro negli ultimi 12 mesi, e l' attuale prezzo dello stesso e soprattutto del petrolio, inducono ad estrema prudenza.

L'idea è che sia preferibile attendere lo sboom dell'oro nero, ma anche del titolo stesso verso area 10,50/10,60 euro per iniziare ad accumulare.

Per ENI, più conservativo l' approccio, anche se sempre dominato dal petrolio, ma qui ancora di più dall' ottimo dividendo ripetitivo e distribuito con acconto in autunno e saldo in primavera.

Si può già iniziare ad accumulare dai prezzi attuali posti in area 11/11,20 euro, addirittura leggermente al di sotto dei prezzi indicati in precedenza.

Come valuta l’attuale impostazione di due industriali come Stellantis e Leonardo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Grandi possibilità di ampi recuperi per Stellantis, dopo aver raggiunto, al netto dei generosi dividendi fra il 2021 e 2022, oltre i 19 euro, ed andando anche poco sotto, nell'ultima parte della passata settimana, gli 11 euro.

I nostri lettori abbonati alla lettera Daily ne hanno già "approfittato", iniziando ad accumulare piano piano a "piramide rovesciata". Grandi possibilità di upside nel breve medio termine.

Per Leonardo, con prezzi ancora molto tirati, meglio attendere, tenendo presente il raddoppio del titolo in 12 mesi, ma anche i vari accordi della controllata Polacca, i buoni risultati, già scontati dal mercato ed il progetto di fusione fra due controllate USA e finalmente la quotazione di DRS al Nasdaq.

Solo una discesa sotto i 9 euro potrebbe fare tornare però interessante il titolo per il medio-lungo termine, con accelerazioni di acquisto in area 8,50/8,60, euro in uno stretto range fra detto supporto e le nuove resistenze, vecchi supporti, posti a 9,20/9,30 euro, livello su cui Leonardo si può iniziare a raccogliere solo in modeste quantita'.

L’oro si mantiene al di sotto dei 1.750 dollari, mentre il petrolio ha avviato un recupero dai minimi delle ultime sedute. Qual è la sua view su entrambi?

L'oro è sempre dominato dal "Re Dollaro" e di converso è debole, fino a poco sopra 1.700 dollari, minimi annuali del grande range 1.700/2.100 dollari, gia' segnalato a suo tempo.

Visto contrarian al dollaro e possibile ritorno verso i 1.800 dollari l' oncia. Se si desidera operare con le commodities preziose, meglio stare sul silver, ma esclusivamente con acquisto di opzioni call.

Per il petrolio, minor dipendenza contrarian al dollaro, ma tendenzialmente visto di nuovo verso i 98/100 dollari per il WTI e 100/102 dollari per il Brent.

Astenersi dall'operare per le troppe insite scommesse economiche, geopolitiche e recessive, al di sopra delle stesse teste dei paesi produttori.