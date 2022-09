Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 88,65 dollari, in progresso dell'1,55%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,1% e dello 0,34%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.719,68 punti, con un progresso dello 0,74%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 222mila a 230mila unità.

I prezzi import ad agosto dovrebbe mostrare una variazione negativa dell'1,2% dopo il calo dell'1,4% precedente, mentre l'indice New York Empire State Manufacturing a settembre dovrebbe migliorare da -31,3 a -12,5 punti.

Per le vendite al dettaglio di agosto si stima una variazione positiva dello 0,2% dopo la lettura sulla parità di luglio, mentre al netto della componente auto le previsioni parlano di un rialzo dallo 0,2% allo 0,4%.

L'indice Philadelfia Fed a settembre dovrebbe attestarsi a 6,2 punti, contro i 4,6 punti di agosto.

Per la produzione industriale di agosto le stime parlano di un rialzo dello 0,2% contro lo 0,6% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti è attesa in salita dall'80,3% all'80,4%.

Le scorte delle imprese a luglio dovrebbero salire dello 0,8% dopo il rialzo dell'1,4% di giugno.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Francia dove è atteso il dato sull'inflazione di agosto che dovrebbe salire dallo 0,3% allo 0,4%.

Sempre in Francia da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2027, 2028 2029, per un ammontare compreso tra 9 e 10 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Greenthesis, LVenture Group, SERI Industriale, Gibus, Marche di vino italiano, Laboratorio Farmaceutico Erfo e Nice Calzature, che diffonderanno i conti del primo semestre.

ENI: prevista per oggi una riunione del Cda per deliberare in merito all'acconto sul dividendo per l'esercizio 2022.