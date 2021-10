Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 78,93 dollari, in progresso dell'1,71%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da part del Dipartimento dell'energia. Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,92% e dell'1,15%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.433,83 punti, in progresso dell'1,25%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà la stima ADP di settembre che dovrebbe mostrare la creazione di 475mila nuovi posti di lavoro nel settore privato, contro le 374mila unità precedenti. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: le vendite al dettaglio ad agosto sono viste in rialzo dello 0,5% dopo il calo del 2,3% precedente.

In Germania sono attesi gli ordini al settore manifatturiero che ad agosto dovrebero calare dell'1,3% dopo il rialzo del 3,4 precedente. Sempre in Germania da seguire l'asta die titoli di Stato con scadenza a 5 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: oggi sono attesi i dati dell'esercizio 2020-2021 di S.S. Lazio. Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI e Saipem in vista del report sulle scorte strategiche USA atteso nel pomeriggio.



Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.