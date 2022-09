Il Ftse Mib ha ripreso tono e ha recuperato un livello importante che bisognerà mantenere per questo mese. La view di Stefano Sabetta.

Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha ripreso quota, spingendosi anche oltre quota 22.500 punti. Quali le attese per le prossime sedute?

Il Ftse Mib riprende tono sulla scia iniziata la scorsa settimana con la tonicità dei bancari.

Importante è il recupero del livello dei 22.200 punti, ma altrettanto importante anche la sua tenuta per il mese di settembre.

È bene considerare questa tonicità alla luce di alcuni fattori tecnici che elenco.

Il primo riguarda il fatto che molti titoli a grande peso sul nostro listino siano sotto resistenza proprio questa settimana in cui avremo il quadruplo witching.

Ad esempio, Intesa Sanpaolo sta per impattare contro un’area di resistenza compresa tra 1,9362 e 2,0606 euro.

Contestualmente il VStoxx, l’indice della volatilità dei 50 titoli a più alta capitalizzazione Europea, si dirige verso il supporto a 23,95 e mostra delle divergenze rialziste sul time frame a 4h.

Quindi sicuramente maggiore forza, ma ancora molto da consolidare per il nostro indice.

Seguendo una logica intermarket, vediamo un indice S&P500 ancora sotto resistenza che insiste tra 4.100 e 4.200 punti.

Dal punto di vista supportivo, pericolosi gli scivolamenti sotto area 4.021, ben al di sotto degli attuali livelli.

Tonicità di questi giorni da ascrivere, in un quadro comunque contrastato, anche per il Dax, che se da un lato è stata importante la tenuta di questo mese dei 12.770 punti, ancora però da confermare, dall’altro è in vista l’area di resistenza ben visibile sul time frame weekly a 13.600 punti, dove sopra passa la trend line discendente partita da inizio anno.

Supporto di breve termine valido per la giornata odierna a 13.200 punti.

Visti gli attuali prezzi del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due titoli oil come ENI e Tenaris?

I due titoli da lei citati sono alla pari interessanti, nonostante la relativa debolezza del petrolio.

Il greggio prova a costruire una candela di inversione sul time frame mensile. Importante sarebbe un’eventuale chiusura mensile sopra i 90 dollari.

Se il livello dovesse essere mantenuto, potrebbe costituire condizione importante per un ulteriore allungo dei titoli ad esso correlati.

Per quanto riguarda ENI, sembra essere diretto al test della resistenza a 13,24 euro, area in cui potrebbero riaffacciarsi i venditori.

Tuttavia nel breve periodo, il titolo diventa interessante al superamento dei 12,50 euro, da cui potrebbe partire un nuovo impulso rialzista per andare a prendere l’area indicata.

Il supporto per ENI si è alzato a 11,90 euro, area comunque interessante per una possibile operazione long.

Situazione molto simile anche per Tenaris che ha un buon livello supportivo valido per la giornata odierna a 14,10 euro.

È necessario solo prestare attenzione al fatto che il titolo è sotto un’importante area di resistenza a 14,45 euro che si estende fino a 16,17 euro.

Pertanto, tutti gli ingressi in acquisto agli attuali livelli sono una scommessa di rottura dell’area menzionata.

Sarebbe preferibile attendere un ritracciamento del titolo sul supporto.per poi scommettere sulla successiva rottura dell’area resistenziale.

Quali strategie ci può suggerire per due industriali come Prysmian e CNH Industrial?

Situazione tecnica molto interessante per entrambe i titoli per differenti motivazioni.

Quanto a Prysmian, siamo a ridosso dei massimi assoluti e le strategie possibili sono due. La prima al breakout dei 34 euro o quanto meno al ritest. La seconda, forse più conservativa, scatterebbe il prossimo mese nell’ipotesi in cui le quotazioni si mantenessero grosso modo a questi livelli al ritest dei 31 euro.

Su questo livello suggeriamo eventualmente di prendere profitto sull’eventuale rimbalzo senza restare posizionati a lungo.

Ci sarà infatti da valutare la presenza di eventuali divergenze ribassiste ancora non visibili.

CNH Industrial sembra essere in una fase di lateralizzazione accumulativa. Eventuali ingressi a mercato avrebbero come target massimo i 13,55 euro, livello in corrispondenza del quale dove si potrebbe anche provare una strategia di breve termine short con stop loss a 14,35 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Riteniamo possibili dei posizionamenti difensivi sui temi farmaceutici come Diasorin. Il titolo sembra essere in una fase costruttiva.

Si potrebbe divedere un ingresso in due o più size di modesta entità, cercando di attendere fasi di maggior debolezza.

Per il prossimo mese il livello supportivo in formazione è a 135,40 euro.