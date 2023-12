Ftse Mib: due strade possibili ora. ENI e Saipem, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ieri ha superato la soglia dei 30.000 punti, aggiornando i massimi dell’anno. C’è spazio per salire ancora?

L’indice Ftse Mib, come da attese, ha superato il massimo di luglio, al termine di un mese e mezzo di rialzo con pochi consolidamenti.

Avendo superato un massimo così significativo, ci sono essenzialmente due strade: il breakout o il falso breakout.

Ftse Mib: due strade possibili ora

Nel primo caso, il Ftse Mib ritesterà quota 29.750 punti, per poi spingere con forza al rialzo.

Nel falso breakout, entro pochi giorni (presumibilmente la fine della settimana) ci sarà una chiusura sotto lo stesso livello per poi correggere in modo rapido.

A supporto di quest’ultima ipotesi ci sarebbe una divergenza multipla degli oscillatori all’interno dell’ultimo rialzo, che dura fin da inizio novembre e dimostrerebbe che la spinta è in esaurimento e non sufficiente a sostenere un breakout.

Focus su ENI e Saipem

Visto il recente andamento dei prezzi del petrolio, quali strategie ci può suggerire per due titoli oil come ENI e Saipem?

ENI sembrerebbe aver rotto una trendline che sosteneva il titolo sin da giugno, linea che al momento passa intorno a 15,2 euro.

Un backtest di questo livello ci dirà se il titolo ha cambiato rotta o (in caso di chiusura al di sopra) mantiene l’impostazione rialzista degli ultimi mesi.

Su Saipem il quadro è più incerto, ma 1,6 euro è stato il cap a diversi tentativi di rottura.

Finchè il titolo rimane al di sotto di tale soglia, è possibile che la recente correzione vada maggiormente in profondità, specie se dovesse cedere il supporto a 1,29 euro.

L’analisi di Iveco e Pirelli

Ieri Pirelli e Iveco Group hanno messo a segno un bel rally. Qual è la su view su questi due titoli industriali?

Pirelli si avvicina alla parte alta di quella che sembra una bull flag: superare 4,88 euro sarebbe un ottimo segnale per puntare a 5,10 euro e oltre.

Supporti un po’ distanti, ma si potrebbe considerare 4,63 euro come spartiacque.

Iveco Group è ripartita dall’area di ritracciamento classica compresa tra 6,65 e 7,2 euro. Se il minimo è stato fatto a 6,9 euro, peraltro con un “doppio”minimo da manuale, allora il titolo potrebbe tornare a puntare a 10 euro nei prossimi mesi.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali i possibili scenari nel breve?

Indici americani in consolidamento, dopo il fortissimo rally di novembre: l’indice S&P500 fa i conti con una forte resistenza in area 4.600.

La stagionalità di inizio dicembre non è così favorevole come la retorica del “rally di Natale” lasci pensare: solitamente gran parte dei guadagni del rally di Natale si realizzano a novembre – come successo – e dopo il 18 dicembre.

Attenzione quindi, se il pluritestato supporto a 4.555 punti dovesse cedere, la correzione potrebbe estendersi fino a ritestare 4.520 e 4.480 punti, con un ritracciamento “sano” dopo tanta corsa.