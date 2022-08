Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è giunto al test di area 23.000 che ha già provato a scavalcare. Cosa aspettarsi ora?

Dopo diversi tentativi, l’indice Ftse Mib è riuscito a chiudere al di sopra della forte resistenza a 22.800 punti.

Cambia quindi la prospettiva: se area 22.800 si poteva considerare lo spartiacque al rialzo all’interno di un trend ribassista, ora possiamo al contrario considerare i 21.800 punti come il supporto da non rompere, per mantenere sul medio la recente intonazione rialzista.

Nel brevissimo, l’indice Ftse Mib sta testando la trendline che parte dal massimo di gennaio ed approccia la resistenza successiva a 23.350 punti.

E' lecito aspettarsi almeno un consolidamento che trovi supporto verso i 22.300-22.600 punti.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Visto il recente andamento dei prezzi del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI e Saipem?

Il movimento di ENI dai minimi ha ancora le caratteristiche della correzione: il titolo ha chiuso esattamente il gap lasciato aperto a quota 12 euro, per poi ritracciare immediatamente.

Considerata poi la forza tecnica con cui era stato segnato il minimo di luglio, solitamente si assiste ad un retest con forza divergente ,per cui l’outlook rimane per un ritorno verso i 10,5 euro.

Lo scenario si modificherebbe per ENI in caso di close sopra i 12,15 euro.

Su Saipem è difficile farsi un’idea tecnica visto l’andamento post aumento di capitale, ed è troppo presto per capire se è stato segnato un minimo duraturo. Al momento, quota 0,76 euro potrebbe offrire un supporto in caso di test.

Come valuta l'attuale impostazione di due utility come Enel e A2A e quali indicazioni ci può fornire per entrambe?

Enel è stabilmente in downtrend da più di un anno e mezzo, e non offre spunti per pensare che possa invertire in modo deciso a breve.

La trendline è distante, al momento verso 5,70 euro, ma prima troviamo l’ex supporto a 5,26 euro, tramutato in resistenza.

Il ragionamento fatto per ENI sul minimo “forte” vale anche per A2A, che quindi nel medio potrebbe tornare a testare 1,14 euro.

Nel breve, il titolo è in un canale rialzista, la cui parte alta si trova a 1,32 euro e potrebbe quindi essere un target per offrire resistenza.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

A parte i titoli delle scorse settimane, ossia Ferrari, Prysmian, Inwit e Atlantia su tutti, ci sono poche strutture più convincenti nel paniere principale, quindi rimarrei su quei nomi indicati poc'anzi.