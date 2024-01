Ftse Mib verso nuovi top di periodo? Buy ENI o Saipem?

Il Ftse Mib ha vissuto la terza settimana in laterale e ora sopra i massimi del 2023 ci sarà spazio per un ambizioso obiettivo. La view di Roberto Scudeletti.

Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito prtrading.

Il Ftse Mib ha chiuso il 2023 con un bilancio decisamente positivo. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

Terza settimana, breve e pre-festiva, laterale per il Ftse Mib, per un fine anno 2023 concluso nonostante tutto al rialzo, anche nel mese di dicembre.

Ftse Mib: le attese nel breve

Nel breve, solo sopra i 30.520 punti si potrà andare a tentare l’attacco del top 2023 a 30.653 punti, sopra cui spazio per un ambizioso obiettivo oltre i 31mila punti.

Da non escludere un’eventuale estensione rialzista a 31.485 punti, minimo della candela mensile di aprile 2008.

Viceversa, attenzione alla perdita di 30.143 punti e soprattutto zona 30.090-30.052 punti, che provocherà una prima correzione verso i supporti statici inferiori, esattamente in zona 29.757-29.597 e il secondo tra 29.275 e 28.928 punti.

Da mettere in conto un eventuale approfondimento in zona 28.880-28.750 punti circa, la cui tenuta dovrebbe favorire una pronta ripresa dei corsi.

Focus su ENI e Saipem

ENI e Saipem offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI agli inizi del 2023 per l’ennesima volta ha fallito il superamento di un livello di prezzo intero, conducendo una violenza correzione, alla quale è seguita la recente ripresa, col superamento del suddetto livello, senza peraltro mantenerlo.

A ciò è succeduto il presente andamento indeciso, costituito da tre livelli prima crescenti e poi decrescenti, tipici di un testa e spalla ribassista.

Infatti, sull’ennesimo tentativo di rottura di quota 15 euro di febbraio 2023, ENI ha corretto violentemente diverse volte, formando minimi crescenti tra 11,686 e 12,45-12,66 euro circa, che hanno favorito il recente superamento di quota 15 euro (prima spalla), con massimo relativo a 15,83 euro (testa) e attuale massimo decrescente a 15,49-15,35 euro circa (seconda spalla).

Sopra 15,50 euro è possibile un ulteriore rialzo per ENI, con supporti a 14,75-14,48 e resistenze a 16,48-17,20 euro.

Saipem dopo il clamoroso crollo del 99% per un’azione cosiddetta “grande” dell’indice Mib 30 e la formazione di un minimo “centesimale” a settembre 2022, ha triplicato le quotazioni e nel presente sta effettuando un abbastanza ampio andamento laterale, col prezzo verso la sua parte mediana.

Nel concreto, dopo la perdita di quota 1 euro, abbiamo assistito a un bagno di sangue sino al minimo di settembre 2022 di 0,57 euro, con recente ottovolante tra 1,1440 e 1,6150 euro circa e attuale fase di indecisione intorno a 1,50-1,47 euro.

Un nuovo rialzo verrà espresso da Saipem al superamento di 1,50 euro, con supporti a 1,4280 e 1,4080 euro e resistenze a 1,5680 e 1,6380 euro.

La view su Stellantis e Ferrari

Come valuta l’attuale impostazione di Stellantis e Ferrari e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Stellantis corre sulla strada del rialzo, grazie a tre massimi e minimi crescenti, con recente accelerazione praticamente verticale a formare un massimo storico, seppur non confermato nelle presenti sedute successive.

Infatti, dopo la serie di massimi rialzisti tra 17,78 e 19,20 euro circa, ecco la recente impennata a 20,20 euro e soprattutto sul top di tutti i tempi a 21,895 euro e l’attuale fase di incertezza di breve tra 20,36 e 21,38 euro circa.

Nuovi scenari positivi si avranno per Stellantis solo sopra 21,41 euro, con supporti a 20,40 e 19,91 euro e resistenze a 22,89 e 24 euro, su territori inesplorati.

Ferrari innesta la retromarcia, dopo una apparente inarrestabile ascesa, culminata con una accelerazione verticale e un nuovo massimo storico.

Nel concreto per circa sei mesi abbiamo assistito a un’altalena tra 300 e 280-262 euro circa, con recente rottura decisa del livello di prezzo intero, nuovo storico top a 346 e attuale capitombolo tra 304 e 306 euro circa.

Nuovi tentativi rialzisti, per i più coraggiosi, si avranno per Ferrari sopra 318 euro, con supporti a 302,85 e 295,50 euro e resistenze in area 340 e 357 euro, in territori inesplorati.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: AMPLIFON, BPER BANCA, MEDIOBANCA, MONCLER, TENARIS al rialzo e BANCA GENERALI, INTESA SANPAOLO, IVECO, PRYSMIAN e STM al ribasso.