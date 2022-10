Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito www.prtrading.it.

Il Ftse Mib ha risalito la china nei giorni scorsi, pur con varie incertezze. Quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

Dopo il rimbalzo di lunedì e il gap up di martedì della scorsa ottava, il Ftse Mib è in oscillazione intraday sotto importanti resistenze, indeciso se romperle al rialzo o riprendere la fase ribassista.

Per le prossime sedute, sopra la media a 50 giornaliera a 21.690 punti, spazio per la media a 100 a 21.865 punti.

La rottura di quest’ultima resistenza potrà dare adito ad una ulteriore gamba rialzista per il Ftse Mib, con spazio per la zona 22.155-22.185 punti ed eventuale estensione verso la media 200 settimanale a 22.470 punti che, almeno in un primo momento, potrebbe favorire un ritorno delle vendite.

Viceversa, sotto i 21.390 punti, chiusura del gap up sopra citato, possibile correzione del Ftse Mib sul doppio supporto delle medie a 24 e a 12 giornaliere in area 21.175-21.120 punti, con eventuale prolungamento del ribasso verso la precedente chiusura di gap up a 20.850 punti circa.

La perdita di quest'ultimo livello provocherà un ritorno preoccupante dei corsi sui minimi di periodo, tra 20.690-20.350 e 20.183 punti.

ENI si è mostrato debole venerdì, mentre ha allungato ancora il passo Saipem. Cosa può dirci di questi due titoli?

ENI ha seguito un trend rialzista, confortato dall’aumento del prezzo del petrolio, contraddistinto da una serie di minimi crescenti, ma incappando in un doppio massimo decrescente da manuale.

Questo ha causato una forte discesa, con una ottima ripresa, respinta da una importante resistenza giornaliera, causando il recente doppio minimo e presente ripresa in corso.

Infatti, sul doppio top a 14,852-14,60 euro, è nata una violenta correzione a 10,50 euro, con forte recupero sulla media a 100 daily intorno a 12,60 euro circa, recente calo a 10,50 euro e attuale ritorno dei compratori verso 12,17-12 euro circa.

Solo sopra 12,20 euro è possibile un ulteriore rialzo per ENI, con supporti a 11,62-11,33 e resistenze a 13,05-13,70 euro.

Saipem dopo l’ennesimo forte gap down, un paio di accorpamenti e un aumento di capitale “diluitivo”, ha lasciato un livello psicologico di prezzo intero, per approdare in terra centesimale, da cui sta cercando di riprendersi con la presente timida ripresa.

Nel concreto, dopo l’ennesima apertura in gap down di oltre il 25% di inizio 2022, Saipem ha girovagato tra 2,28 e 3,25 euro per alcuni mesi, sino all’ottovolante estivo, peraltro con divieto di operare al ribasso, con una enorme volatilità, recente perdita di quota 1 euro e attuale rimbalzo dal minimo settembrino di 0,57 euro, sino a chiudere in zona 0,74-0,739 euro circa.

Un ulteriore rialzo verrà espresso da Saipem al superamento di 0,74 euro, con supporti a 0,6980 e 0,6776 euro e resistenze a 0,8016 e 0,8486 euro.

Banca Generali e FinecoBank si sono messi in evidenza prima del week-end. Qual è la sua view su entrambi?

Banca Generali è stata protagonista negli ultimi dieci anni di un mega rialzo che ha visto quasi sestuplicare le sue quotazioni, sino ad un massimo storico, dal quale ha intrapreso il recente trend ribassista, caratterizzato da massimi e minimi perfettamente decrescenti, seguito dal presente rimbalzo in corso.

Infatti, dopo un trend favoloso da 7,40 euro circa, dopo aver toccato il record di 43,54 euro, Banca Generali ha avviato una forte discesa, con falsa rottura ribassista dei 25 euro durante la prima fase bellica, rimbalzo poco sopra 34 euro, recente nuovo minimo relativo a 21,80 euro e attuale sparata su una notizia societaria verso i 29 euro.

Nuovi progressi si avranno per Banca Generali solo sopra 30,5 euro con supporti a 28,80-27,90 euro e resistenze a 33,10-34 euro.

FinecoBank dopo una decisa strada al rialzo, caratterizzata da minimi e massimi crescenti, ha raggiunto verso fine 2021 un livello record storico, con relativa inversione ribassista, timidi tentativi di rimbalzo, ostacolati da importanti resistenze giornaliere e presente ripresa successiva ad un doppio minimo crescente.

In concreto, dopo un trend positivo, seppure frammentato da importante correzioni, peraltro su minimi crescenti e tenuta di importanti supporti, al superamento dei 17 euro non confermato, per FinecoBank inizia una pesante discesa permanente, con successioni di minimi decrescenti, sino al recente doppio minimi ascendente 10,17-10,475 euro, con attuale rimbalzo in zona 13,50-12,80 euro circa.

Solo sopra 13,25 euro potremo avere un nuovo rialzo per Finecobank, con supporti a 12,19 e 11,79 euro e resistenze a 13,79-14,29 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: A2A, ENEL, HERA, PIRELLI, UNICREDIT al rialzo e BANCA MEDIOLANUM, LEONARDO al ribasso.