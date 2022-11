Il Ftse Mib, in caso di prosecuzione della forza, ha buone possibilità di vedere una resistenza importante anche in tempi brevi. La view di Stefano Sabetta.

Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha allungato ancora il passo nelle ultime giornate. Come valuta i recenti movimenti?

Movimento corale dei listini mondiali, tra i quali anche il Ftse Mib, che chiude il mese di ottobre con l’innalzamento del supporto a 21.400 punti, prendendo a riferimento il contratto futures con scadenza dicembre 2022.

Un movimento che favorisce la creazione di buone opportunità di acquisto per il mese appena iniziato in caso di ritracciamenti.

In caso di prosecuzione della forza, il Ftse Mib ha buone opportunità di andare a vedere nuovamente la resistenza a 23.540 punti anche in tempi relativamente brevi.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

In uno scenario di debolezza, invece, è pronta l’area supportiva compresa tra il citato 21.400 e i 20.000 punti.

Se guardiamo l’indice di volatilità europea VStoxx, siamo propensi alla possibilità di una prosecuzione della forza in atto.

Questo si può ipotizzare se si pone attenzione alla candela di espansione mensile in accelerazione short, che sembra promettere ulteriori discese almeno fino al livello di 23,90 punti.

Ricordiamo che una riduzione di volatilità si associa in genere ad una salita dell’indici.

Forza che si evince anche sul principale indice mondiale, l'S&P500, per il quale si nota l’approdo sotto il livello di resistenza a 3.930 punti circa da un lato e l’innalzamento del supporto a 3.642 punti sul time frame settimanale, mentre, il VIX è più vicino ad un supporto a 26,63 punti che promette un rimbalzo da rivalutare successivamente.

ENI e Saipem offrono ancora spunti interessanti? Valuterebbe un posizionamento su questi due titoli?

Configurazioni interessanti sicuramente per i due titoli del comparto petrolifero per motivazioni differenti.

ENI è su una importante resistenza sul time frame mensile a 13,29 euro. In realtà il titolo è approdato su una fascia di resistenza molto ampia.

Si potrebbe iniziare ad ipotizzare delle strategia sulla forza per il titolo in questione, anche se tuttavia, per i lettori meno propensi al rischio il livello supportivo per questo mese si è alzato a 11,71 euro ed è interessante anche solo per strategie di rimbalzo.

Sarà molto interessante tradare o osservare il titolo nella fascia resistenziale menzionata in quanto, se dovesse entrare la forza, il titolo rientrerebbe in una fascia di trading range che ha accompagnato il titolo dal 2007 al 2015.

Per Saipem riteniamo al momento che abbia raggiunto il target naturale appena sotto 1 euro, che è anche una soglia psicologica molto importante.

Raccomandiamo prudenza sul titolo come sempre anche se, per i trader più esperti, il titolo offre delle opportunità difficilmente individuabili su altri titoli.

Come valuta l’attuale impostazione di Azimut e FinecoBank? Quali strategie operative ci può suggerire per entrambi?

Struttura grafica un po' diversa per i due titoli del risparmio gestito. Azimut ha disegnato un supporto a 15,80 euro, mentre non è ancora riuscito a portarsi sopra la resistenza dei 16,45 euro, livello che ha lavorato da resistenza anche lo scorso mese.

I due livelli possono essere tradati a seconda delle aspettative personali e il titolo può essere approcciato sul breakout della resistenza a 16,45 euro, oppure sul ritest dei 15,80 euro.

FinecoBank è graficamente meglio impostato rispetto ad Azimut, tuttavia ha già corso molto, avendo già testato il supporto dinamico a 12,22 euro e oltrepassato la resistenza a 13,12 euro.

In caso di prosecuzione della forza, FinecoBank ha ancora possibilità di raggiungere i 14,85 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Struttura grafica interessante per Technogym che sembra abbia voglia di accumulare appena sotto la resistenza a 7,10 euro.

Se dovesse essere rotta già questo mese, il titolo potrebbe avere strada spianata per un run up interessante almeno fino a 8,23 euro.

Sulla debolezza ancora una volta riteniamo interessante il livello dei 6,79 euro.

Il titolo, inoltre, ha visto una notevole riduzione dello short selling rilevante, attualmente all’1% del capitale flottante con l’Hedge fund Talomon Capital che risulta essere l’ultimo fondo ancora attivo in vendita sul titolo del fitness (leisure product).