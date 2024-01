Ftse Mib: un livello da non violare. Buy ENI o Saipem?

Il Ftse Mib si conferma in laterale, in un intervallo di circa 700 punti: quali i possibili scenari? La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib continua a muoversi in trading range ormai da quasi due mesi. Vede rischi al ribasso nel breve?

Come già detto nell’ultima intervista, per il Ftse Mib possiamo segnalare due livelli chiave, racchiusi in 700 punti tra i 30.000 e i 30.700 punti se si guarda alle chiusure, ma diventano 30.000 e 31.000 punti se si guarda anche agli spike verso l’alto.

Ftse Mib: cosa aspettarsi nel breve?

Fino a quando il Ftse Mib non uscirà da questo range non avremo spunti direzionali e quello che sto notando è che continua più frequentemente il contesto per cui l’indice parte bene e finisce male quasi ogni giorno.

Le banche oggi provano a risalire la china dopo il calo di ieri, dopo che un membro della BCE ha dichiarato che l’Eurotower potrebbe essere pronto a tagliare i tassi di interesse.

Una cattiva notizia per le banche che di fatto patiscono da una riduzione dei tassi, mentre chi soffre meno sono le utility, che però in questo momento non hanno particolare appeal.

Al momento non mi sbilancio a dire quale direzione potrà prendere il Ftse Mib, ma se dovesse scendere al di sotto di area 30.000 sarei molto prudente nel tenere in portafoglio azioni per il trading.

Focus su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI e Saipem?

Il petrolio potrebbe aver raggiunto un target importante, nel senso che se dovesse muoversi ora in laterale stretto, allora il suo obiettivo di prezzo potrebbe averlo visto, per cui sarà interessante vedere cosa succederà ora.

Se guardo il grafico di ENI mi fa venire in mente l’idea che il titolo stia recuperando, segnalando in ogni caso una resistenza importante a 14,76 euro.

Questa soglia è stata violata al rialzo, ma mi muoverei con cautela anche perché la candela disegnata dal titolo ieri non è bella.

Saipem oggi crolla sulla scia di alcune cattive notizie, ma è anche vero che dal punto di vista tecnico il titolo è stato respinto dalla resistenza a 1,51 euro.

La view su Generali

Generali è un titolo che valuterebbe per un inserimento in portafoglio?

Generali ha rotto una bella resistenza in area 19,85/20 euro, dove ha dovuto fare i conti con un breakout ostico e ora lo deve mantenere.

Non mi stupirei se con un mercato un po’ negativo Generali tornasse a 20 euro o, al contrario, se con un Ftse Mib positivo potrebbe salire ancora, perché è un titolo che ha un’inerzia favorevole ed è uno dei titoli che ha un buon appeal.

I titoli da seguire

Ci sono dei titoli che a suo avviso offrono spunti interessanti in questa fase di mercato?

Banca Generali ha un bel grafico, ma potrebbe stornare fino a 34,3/34,2 euro, da cui potrebbe rimbalzare, ma non è detto che possa reagire anche ora.

Se però non dovesse ripartire da quota 34,3/34,2 euro si potrebbe valutare um ripensamento di Banca Generali, che al momento si conferma in ogni caso un buon titolo.

Interessante anche Hera che ha fatto un bello strappo, senza dimenticare Ferrari che ha reagito dal supporto.

In questo momento i titoli sono un po’ come l’indice e ce ne sono pochi appetibili, per quanto ce ne siano alcuni che hanno fatto molto bene come Leonardo e Unicredit, ma che non sono così belli ora.