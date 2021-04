Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 60,24 dollari, in progresso dello 0,9%.

Nel pomeriggio è atteso il consueto report sulle scorte strategiche Usa da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones è sceso dello 0,2% e l'S&P500 è salito dello 0,33%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.996,1 punti, in rialzo dell'1,05%.

I dati macro, gli eventi e le trimestrali Usa

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno i prezzi importo che a marzo dovrebbero salire dell'1% rispetto all'1,3% precedente.

Oltre agli interventi di vari membri della Fed, si seguirà domani un discorso del presidente Jerome Powell.

Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia americana.

Risultati trimestrali Usa: oggi saranno resi noti i numeri del primo trimestre di JP Morgan e di Wells Fargo con un eps atteso a 3,09 e a 0,7 dollari, mentre per Goldman Sachs le stime parlano di un dato pari a 10,22 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a febbraio dovrebbe mostrare un rialzo dello 0,5% dopo l'incremento dello 0,8% precedente.

Da segnalare nel pomeriggio un discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti dl 2020 saranno oggi Bastogi, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, LU-VE, CleanBnB, TrendDevice e Unidata.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Piaggio e di Matica Fintec per l'approvazione dei dati di bilancio 2020 e per deliberare in merito al piano di buy-back.

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI e Saipem in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio.

Banche a Piazza Affari: sotto la lente i protagonisti del settore bancario in attesa delle trimestrali di JP Morgan, Wells Fargo e Goldman Sachs.