Ftse Mib sospeso: e ora? ENI, Saipem e Leonardo buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib è riuscito a difendere la soglia dei 30.000 punti, messa nuovamente sotto pressione ieri. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib non deve assolutamente tornare indietro e in particolare non deve violare al ribasso il livello dei 30.000 punti,

La perdita di questa soglia porterà l’indice verso il supporto dei 29.500 punti, mentre l’unica possibilità per andare al rialzo sarà offerta da un ritorno sopra la resistenza dei 30.600 punti.

Ftse Mib: rimbalzo o nuovi cali?

Oltre questo livello il Ftse Mib potrà salire fino alla soglia psicologica dei 31.000 punti prima e in seguito verso l’area dei 31.500.

Sotto i 30.000 punti, invece, l’indice potrà scendere verso i 29.500 punti in primis e successivamente fino ai 29.000 punti.

Al momento il Ftse Mib è sospeso e c’è la possibilità di vedere questo ribasso di cui ho appena parlato, per via della volatilità.

La view su ENI e Saipem

Saipem ieri ha messo a segno la migliore performance nel paniere del Ftse Mib, mentre è rimasto al palo ENI. Qual è la sua view su questi due titoli?

ENI si appoggia sul supporto dei 14,3 euro che tiene per il momento e che potrebbe far rimbalzare verso l’alto, per far ritornare il titolo verso la resistenza dei 14,6/14,8 euro.

C’è debolezza però sul titolo e sotto i 14,3 euro ci sarà il rischio di una discesa fino ai 13,5 euro.

Segnaliamo un movimento laterale per Saipem che vede il titolo in pressione sulla resistenza di 1,5 euro.

Il superamento di questa soglia potrà portare il titolo fino a 1,58/1,6 euro, mentre l’unico motivo per andare al ribasso sarà un ritorno sotto 1,4 euro.

Iveco Group sotto la lente

Iveco Group ieri è stato tra i migliori del Ftse Mib. Cosa può dirci di questo titolo?

Iveco Group estende la lunga salita partita a dicembre e ha la possibilità di allungare fino ai 10 euro e segnare anche nuovi massimi.

In mancanza di una salita fino a 10 euro, il titolo potrebbe scendere e arretrare fino al supporto statico a 8,75 euro.

Sotto la lente Leonardo

Leonardo ha indietreggiato ieri, ma ha corso davvero tanto fino a ora. Come muoversi su questo titolo?

Leonardo è stato respinto dalla resistenza dei 16,6 euro e ora stiamo assistendo a una discesa verso i 16 euro.

Una flessione al di sotto di tale soglia porterà il titolo verso il supporto dei 15/14,8 euro.

L’unico motivo per andare al rialzo su Leonardo è un ritorno sopra i 17,2 euro.

La strategia suggerita per Ferrari

Come valuta l’attuale impostazione di Ferrari e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Per Ferrari segnaliamo un’inversione di tendenza che porta i corsi sul supporto dei 306 euro.

L’abbandono definitivo di questo livello potrà favorire un’accelerazione al ribasso verso i 280 euro, mentre l’unico motivo per andare al rialzo su Ferrari sarà attendere una violazione al rialzo dei 328 euro.