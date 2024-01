Ftse Mib: fine della correzione? ENI e Saipem, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha reagito ieri dopo il test di area 30.000. E’ lecito attendersi degli sviluppi positivi nel breve?

Come dicevamo la scorsa settimana, era probabile che il consolidamento del Ftse Mib non avesse fatto il minimo: il ritocco nella seduta di ieri, e quello in corso nella seduta di oggi, potrebbero essere il mini affondo conclusivo di questa correzione.

Ftse Mib: quali scenari?

Con gli oscillatori scaricati dal su e giù delle ultime sedute, è possibile un nuovo assalto del Ftse Mib a quota 31.000 punti.

Il supporto più significativo rimane quota 29.800 punti, e se si dovesse andare lì, significherà che la correzione necessita di qualche seduta in più; ad ogni modo, l’assenza di impulsività nella discesa indica che nel medio l’intonazione del Ftse Mib rimane rialzista.

L’analisi di ENI e Saipem

Come valuta l’attuale impostazione di ENI e Saipem e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI ha rimbalzato nuovamente sull’importante supporto a 14,8 euro, lato inferiore di un range che all’opposto ha la resistenza a 15,65 euro.

E’ difficile dire quale dei due livelli verrà rotto prima, ma in questi casi la miglior scelta è attendere almeno una chiusura daily al di fuori del range.

Discorso simile per Saipem, che prosegue la permanenza tra 1,365 e 1,57 euro. Ci sono già state un paio di finte rotture del range, ma anche in questo caso è necessario attendere il superamento di uno dei due lati prima di trarre conclusioni.

Per il momento il maggior indiziato sembrerebbe una rottura al ribasso che prosegua la correzione iniziata a settembre, ritracciando tutto il movimento da fine 2022.

Sotto la lente Mediobanca e Banca MPS

Mediobanca e Banca Monte Paschi sono state le migliori nel settore bancario ieri. Qual è la sua view su questi due titoli?

Mediobanca nelle scorse settimane ha provato a rompere una trendline che univa i massimi più importanti dal 2015, non riuscendo però a sostenere il breakout sopra 11.8-12 euro.

Quest’area di resistenza si presenta quindi come molto forte, e a meno di chiusure sopra 12,25 euro sembra destinata a reggere.

Banca Monte Paschi è in un canale ascendente e ha appena testato il supporto a 3,05 euro, livello che diventa così di rilievo e che in caso di cedimento, aprirebbe le porte ad un affondo verso 2,75 euro.

La parte alta del canale, possibile target se il movimento rialzista continuasse, si troverebbe a 3,47 euro.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali le attese nel breve?

Inizio d’anno altalenante per gli indici Usa, che per 15 giorni hanno provato a muoversi senza riuscire a prendere una direzione definita.

Assumendo per l’S&P500 che il minimo a 4.705 punti possa essere duraturo per un assalto a nuovi massimi, l’area di supporto più importante si trova tra 4.755 e 4.770 punti (prezzo del future), e verrà testata in giornata.

In caso di rottura ribassista, diviene più probabile un ritocco di 4.705 punti, magari verso il forte supporto a 4.680 punti.