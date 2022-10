Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse europee e USA e quali le attese nel breve?

Premettiamo che vi è un distinguo fra mercati europei ed americani, con sfumature diverse e più tenui, e anche inoltre con il nostro mercato, sempre più "bancocentrico".

Il mercato USA, presenta poi differenze fra lo stesso Dow Joness, per noi poco rappresentativo, ed il molto più affidabile S&P500, l'indice usato da chi analizza in profondità tutti gli asset più importanti.

Molto volatile invece e con profonde escursioni, come in questo momento e nell'ultima settimana in particolare, il Nasdaq.

Proprio quest' ultimo, varrà la pena di analizzare, zavorrato nella prima parte della scorsa settimana dai big della tecnologia come Microsoft, AMD, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta platform (Facebook) ed Apple, che poi hanno in piccola parte recuperato sul finale.

Difficile dare su tutti e quattro i mercati un responso univoco. Possiamo solo dire che a medio-lungo termine i minimi toccati quest'anno saranno superati, formando un doppio minimo decrescente, i cui effetti negativi si riverbereranno anche oltre il 2023.

Monitorare in più l'ultimo trimestre 2022 ed in particolare il Black Friday e le feste natalizie, per poter ancora meglio prevedere temporalmente la pur leggera recessione, con l'inflazione ancora alta.

Oltre agli effetti contemporanei dell'aumento dei tassi, che non hanno un riscontro immediato e che andranno proprio ad incidere dal corrente autunno fino all'inizio della prossima primavera.

Quanto ai principali indici europei, come il Dax, il Cac40 e il FTSE100, la nostra idea è che seguiranno comunque le sorti dei mercati USA, ma più accentuati e spostati in avanti nel tempo, quanto più la recessione colpirà, in modo particolare i paesi esportatori e manifatturieri come Germania ed Italia.

Il Ftse Mib si è spinto ancora in avanti la scorsa settimana. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

Dopo un balzo dai minimi di poco più di area 20.000 punti, già toccati poco più in alto a Giugno scorso, nel classico "balzo del gatto morto" il future sul Ftse Mib è arrivato fin poco sopra i 22.000 punti.

A dir la verità il mercato è un po' stanco, affossato anche dalla fine delle ricoperture e dal recente ed ulteriore rialzo dei tassi dello 0,75%, che indubbiamente, se ancora ripetuto, potrà affossare qualsiasi sfalsata fase tecnica di ripresa.

Nei tempi appunto più dilatati per questo ritardo temporale di circa 6 mesi, considerando anche la struttura statale americana rispetto a quella Europea e la differente potenza di fuoco, reiteriamo la nostra visione.

Nel medio termine, ossia entro il primo semestre 2023, potremo vedere il future sul Ftse Mib pervenire anche a 18.500 punti.

Spostandoci sul lungo termine, entro l' autunno/inverno 2023/2024, circa largo, si potrebbe approdare anche sui 16.000/16.500 punti.

ENI e ancor più Saipem hanno consegnato una buona trimestrale. Cosa può dirci di questi due titoli?

Più che la trimestrale poté il prezzo del petrolio, risalito da poco meno di 80 dollari agli attuali 90.

ENI dai minimi solo dell'ultimo mese, in area 10,50 euro, è progredito di poco più del 15%.

Saipem ha più che raddoppiato la sua performance mensile, rispetto ad ENI, passando da poco più di 0,70 a poco meno di 1 euro.

ENI si può a questo punto tradare, mantenere, alleggerire a secondo dei casi specifici, anche con le opzioni.

Da ricordare che il titolo stacca una cedola molto generosa, come acconto in autunno e come saldo in primavera.

Per Saipem il consiglio è solo vendere e tradare, per i più esperti.

Ci sono dei titoli che vuole segnalarci in particolare in questa fase di mercato?

Più che titoli in generale, possiamo solo segnalare storie molto significative, azioni da acquistare e da vendere, anche appaiate nel settore specifico, come in questa intervista.

Partiamo da Telecom Italia nella versione delle azioni di risparmio e poi da titoli che non possono mancare in ogni portafoglio, ma a certe condizioni non solo di prezzo: riferiamo a ENI, Stellantis e Intesa Sanpaolo tra le blue chip e a Moncler, Brunello Cucinelli e Tod's tra le medie capitalizzazioni, cui si aggiungono EL.EN e De' Longhi tra le piccole capitalizzazioni.

Andando dall'altra parte dell'Atlantico, i pesi massimi del Nasdaq, Apple e Meta platform, in merito ai quali avevamo già fornito analisi e suggerimenti ai nostri lettori abbonati.

In attesa dei dati del 26/27 ottobre, confrontavamo appunto Apple e Meta e davamo alla prima un giudizio positivo e di acquisto in area 138/140 euro, mentre eravamo piuttosto negativi su Meta, casualmente sugli stessi livelli di prezzo (di Apple),e vendita in area poco sotto i 140 dollari.

La chiusura dell' ultima settimana portava Apple a strappare fino a un +9% a poco sotto i 160 dollari e stabilizzarsi con alti volumi sui 157 dollari.

Per contro, Meta sprofondava fino ai 95 dollari, accusando solo nell'ultima seduta un affondo del 25%.

Per entrambi i titoli c'entrano però ben poco i dati usciti rispettivamente in linea con le previsioni e sotto le stime trimestrali.

L’oro e il petrolio sono tornati indietro in chiusura della scorsa ottava. Qual è la sua view su questi due asset?

Giunti a questo punto l'oro, poco sopra i 1.600 dollari si può anche acquistare, in caso di situazione catastrofica ed in piccola quantità, con le dovute precauzioni di copertura ed assistiti da esperti in commodities e in caso che non si preveda una pur timida ripresa dei consumi e quindi della produzione.

In caso contrario, anche con timida ripresa industriale e di sentiment generale, molto meglio il Silver.

Per quest'ultimo area di entrata ottimale a 17,50/17,60 dollari, con minimi assoluti già testati positivamente a 17,40 dollari ed uscita a 19,80/19,90 dollari.

Per il petrolio WTI, quello dagli analisti più utilizzato, come scriviamo spesso, ci è professionalmente difficile, soprattutto in questi frangenti, solo ipotizzare una direzionalità, duratura e graficamente sostenibile.

Pensiamo che neanche i più alti livelli degli stessi paesi estrattori lo possano fare.

Dobbiamo andare sulla convenienza fra tutte le parti e questo ci potrebbe fare dire che il petrolio potrebbe muoversi fra poco sotto gli 80 dollari e poco sopra i 90 dollari.