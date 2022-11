Il Ftse Mib deve mantenersi sopra un importante sostegno strategico di breve per provare ad attaccare due resistenze chiave. La view di Filippo Diodovich.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari hanno reagito male all’ultima mossa della Fed sui tassi. Cosa aspettarsi ora?

La scelta inaspettata da parte della Federal Reserve di segnalare che il processo di rialzi dei tassi di interesse sarà più lungo del previsto e porterà il costo del denaro su livelli superiori rispetto alle previsioni di mercato ha danneggiato notevolmente il trend rialzista partito dai bottom di ottobre.

Crediamo che il mercato possa digerire presto le scelte della Federal Reserve sui tassi, ma riteniamo tuttavia che siano altri i problemi all’orizzonte.

Primo il tema della liquidità, ovvero le decisioni delle banche centrali sulla riduzione degli asset in bilancio che nei prossimi mesi potrebbe mostrare una forte accelerazione.

Infatti, abbiamo assistito alla prima vendita di bond da parte della Bank of England, alla discesa del bilancio FED dai quasi 9 trilioni di dollari di fine aprile ai 8,7 trilioni di dollari di novembre.

E lo stesso Consiglio Monetario della BCE sta discutendo sulle tempistiche del piano di quantitative tightening.

Il secondo fattore di rischio sui mercati è legato agli sviluppi della crisi energetica.

Nelle ultime settimane le favorevoli condizioni climatiche sia in Europa che negli Stati Uniti e il livello molto alto raggiunto dagli stoccaggi nei principali paesi del Vecchio Continente, hanno permesso ai prezzi del gas di scendere notevolmente.

Tuttavia, un peggioramento delle condizioni climatiche soprattutto in Europa potrebbe creare un nuovo circuito nel sistema industriale.

Conserviamo, quindi, le nostre aspettative ribassiste sui mercati per il medio periodo.

Il Ftse Mib ha allungato il passo nelle ultime sedute fino a quota 23.000 punti, salvo poi arretrare. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Nel breve periodo sarà fondamentale la tenuta del supporto in area 22.500. Se i prezzi del Ftse Mib riuscissero a mantenersi al di sopra di tale sostegno strategico di breve periodo, sarebbe possibile assistere a un attacco della resistenza a 23102, picco del primo novembre.

Una eventuale vittoria anche sopra 23102 potrebbe allentare notevolmente le tensioni di breve creando i presupposti per un allungo in direzione di obiettivi long posizionati a 23.200, top di agosto.

Discorso ben diverso, invece, in caso di break-out ribassista di 22.500, segnale di debolezza che introdurrebbe una discesa verso i 22 mila punti.

Come valuta l'attuale impostazione di due titoli del settore oil come ENI e Saipem e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Tra i gruppi oil preferiamo ENI, sia per ragioni fondamentali che tecniche. Crediamo che il trend rialzista di ENI sia molto forte e consistente e l’eventuale superamento della resistenza dei 14 euro potrebbe spingere i corsi in direzione di target long posizionati a 14,60 euro, top di giugno, e 14,85 euro, massimi di marzo. Primo supporto significativo a 13,28 euro.

Per Saipem la svolta è arrivata dopo il mega contratto (maggiore nella storia del gruppo) con Qatargas siglato il 19 ottobre, che ha allentato le forti tensioni ribassiste legate ai timori degli investitori sul portafoglio ordini dall’azienda di San Donato Milanese.

Da un punto di vista tecnico, i prezzi sono saliti da 65 centesimi (19 ottobre) fino a 1 euro, per poi arretrare a 95 centesimi.

L’eventuale break-out rialzista della resistenza a 1 euro sarà fondamentale per rilanciare la spinta rialzista del trend di breve, creando i presupposti per un allungo verso 1,25 euro.

Tali aspettative di crescita incomincerebbero a vacillare per Saipem con la rottura di 91,90 centesimi.

Il petrolio sta risalendo e si muove in direzione dei 90 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

I prezzi petroliferi salgono sulla scia della diminuzione dei timori sulla domanda cinese. Tuttavia, crediamo che questi rialzi possano avere una vita breve.

Siamo ancora convinti che le banche centrali siano intenzionate a “distruggere” la domanda per diminuire le pressioni inflazionistiche.

Ci aspettiamo che nel medio periodo i corsi del petrolio possano tornare verso un obiettivo di 82 dollari al barile (target di fine dicembre).

Nel brevissimo, in caso di vittoria al di sopra di 90 dollari, sarà possibile assistere a un allungo verso i 92,50 dollari al barile.