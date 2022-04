Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips. Il Ftse Mib si è mantenuto sopra quota 24.500 dopo lo stacco del dividendo di alcune blue chips. Quali le attese nel breve? Complici i giorni festivi, nessuna nuova nelle ultime sedute, chiuse in un range molto stretto tra 24.350 e 25.000 punti, rispetto ai movimenti cui l’indice Ftse Mib ci ha abituato nei primi mesi dell’anno. I livelli di interesse rimangono quindi gli stessi: al rialzo 25.700, al ribasso 24.200: la rottura del range di questi giorni fornirà un primo indizio di direzionalità. Saipem ieri è stato il migliore del Ftse Mib, mentre si è fermato poco sotto la parità ENI. Cosa può dirci di questi due titoli? Ancora una volta 1,08 euro ha fornito supporto a Saipem, e rimane a questo punto il livello di maggior interesse per capire come si muoverà il titolo nel breve, newsflow su ristrutturazione a parte. Sul grafico orario, se la reazione acquista un buon momentum, è possibile un nuovo test di 1,20 euro da parte di Saipem. ENI sta ritestando per la prima volta l’area 14,6 euro, dove era stata scambiata una gran quantità di volumi per l’inversione ribassista. Proprio in virtù di questo, è probabile che questo primo test, specie con volumi ridotti, fallisca, e il titolo ritesti area 13,5 euro prima di preparare una ripartenza verso nuovi massimi relativi. Come valuta i recenti movimenti di STM e Telecom Italia e quali strategie ci può suggerire per entrambi? STM ha avuto una buona reazione e sta ritracciando lungo il recente movimento ribassista: in caso di prosecuzione, l’area chiave da rompere per segnalare una inversione di medio termine è tra 36,9 e 37,9 uro.

Al contrario, l'area dei 34 euro è il livello da non violare al ribasso. Telecom Italia flirta da giorni con il supporto a 0,30 euro, ma senza forti reazioni ed è quindi probabile che il livello in questione cederà a breve. Questo potrebbe aprire le porte a una discesa di Telecom Italia fino a 0,27-0,28 euro. Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora? Senza grossi stravolgimenti di scenario, rimarrei sui titoli segnalati nelle scorse settimane e che non danno segnali di inversione: Snam, Terna e Tenaris. Ancora troppo fragili i bancari per pensare a un rally sostenibile nel medio.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.

Il mio motto è? "La vita è come uno specchio, se la guardi sorridendo ti sorriderà".

