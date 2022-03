Petrolio: chiusura in calo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 104,45 dollari, con un ribasso dell'1,46%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia. Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,97% e dell'1,23%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.619,64 punti, in rialzo dell'1,84%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo all richieste di mutui ipotecari, oggi sarà resa nota la stima ADP che a marzo dovrebbe segnare la creazione di 400mila nuovi posti di lavoro nel settore privato, rispetto alle 475mila di febbraio.

Il dato definitivo del PIL del quarto trimestre 2021 dovrebbe salire dal 7% al 7,1%. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice della fiducia economica a marzo dovrebbe calare da 114 a 109,7 punti, mentre l'indice della fiducia servizi da 13 a 11,5 punti e l'indice della fiducia dell'industria da 14 a 9 punti.

Per il dato finale dell'indice relativo alla fiducia dei consumatori a marzo si stima una lettura invariata a -18,7 punti. Focus sulla Germania dove si conoscerà il dato preliminare dell'inflazione che a marzo dovrebbe salire dallo 0,9% all'1,4%. In Italia i prezzi alla produzione a febbraio sono visti in salita dell'11,7% rispetto al 9,7% di gennaio. Un'ora dopo l'apertura delle Borse UE è previsto un discorso di Christine Lagarde, numero uno della BCE. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i dati del 2021 saranno B.F, SOL, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Giglio Group, ROSSS, S.S. Lazio, Alfio Bardolla Training Group, Arterra Bioscience, Clabo, Cofle, Convergenze, Copernico SIM, Cyberoo, Defence Tech Holding, Digital Value, Esautomotion, Fabilia Group, Farmaè, Fervi, Finlogic, Igeamed, Ilpra, Labomar, Longino&Cardenal, Marzocchi Pompe, Medica, MeglioQuesto, Prismi, Radici Pietro Industries & Brands, Renergetica, Spindox e Vimi Fasteners. Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Autostrade Meridionali per l'approvazione del bilancio 2021. Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche USA. Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l'asta dei BTP con scadenza nel 2027 per un ammontare massimo tra 2,5 e 3 miliari di euro e dei BTP con scadenza giugno 2032 per un importo ta 3 e 3,5 miliardi di euro.







