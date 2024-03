Dopo la chiusura incerta di ieri, le Borse europee oggi hanno imboccato tutte la stessa direzione di marcia, terminando le contrattazioni in positivo.

Il Ftse100 ha vissuto una seduta speculare a quella della vigilia, salendo dello 0,17%, mentre il Cac40 e il Dax si sono apprezzati rispettivamente dello 0,41% e dello 0,67%.

In positivo anche Piazza Affari che, dopo aver indossato ieri la maglia rosa in Europa, oggi è passata a quella nera, con il Ftse Mib fermatosi a 34.688 punti, con un vantaggio dello 0,14%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.795 e un minimo a 34.653 punti.

Ftse Mib ha nel mirino ora area 35.000?

Riproponendo un copione che dura ormai da qualche tempo, il Ftse Mib anche oggi ha toccato nuovi massimi di periodo, arrivando a lambire l’area dei 34.800, per poi chiudere gli scambi circa un centinaio di punti più in basso.

Non cambia lo scenario per l’indice delle blue chip che resta impostato per salire ancora nel breve.

Conferme in tal senso si avranno con il superamento dei 34.800 punti, con successivo approdo sulla soglia psicologica dei 35.000 punti.

Il raggiungimento di questo livello potrebbe imporre una pausa prima di nuove salite, ma in caso di forza il Ftse Mib potrà allungare verso l’ostacolo successivo dei 35.500 punti.

Eventuali prese di profitto potrebbero portare l’indice a testare il supporto dei 34.600-34.500 punti.

Sotto questo livello la discesa proseguirà verso i 34.200 e i 34.000 punti, persi i quali il Ftse Mib arretrerà ancora in direzione dei 33.500 punti in primis e dei 33.000 punti in un secondo momento.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala solo l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà l’indice relativo alla fiducia economica che a marzo dovrebbe salire da 95,4 a 95,8 punti, mentre l’indice della fiducia dell’industria è atteso in miglioramento da -9,5 a -9 punti e l’indice della fiducia servizi dovrebbe migliorare da 6 a 8 punti.

Per il dato finale della fiducia dei consumatori si prevede un recupero da -15,5 a -14,9 punti.

In Francia la fiducia dei consumatori a marzo dovrebbe salire da 89 a 90 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 7 anni per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari diversi titoli presenteranno i risultati del 2023 e si tratta di Philogen, SOL, Caleffi, Il Sole 24 Ore, PLC, RCS Mediagroup, Altea Green Power, Cofle, Convergenze, Crractives Group, Cyberoo, EdiliziaAcrobatica, Elsa Solutions, ESPE, Iniziative Bresciane, Lucisano Media Group. OMER, Pattern, Pozzi Milano, Racing Force, SG Company, SIAV e Yakkyo.

Per domani è in agenda l’assemblea degli azionisti di Edison per l’approvazione del bilancio 2023.

Da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio che sarà diffuso nel pomeriggio.