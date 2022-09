Il Ftse Mib ha reagito prima del week-end, ma non è ancora fuori dalla zona di pericolo. Ecco le attese e le strategie per le prossime sedute.

Chiusura tutta in salita ieri per le Borse europee che hanno terminato gli scambi a ridosso dei massimi intraday.

A correre più degli altri è stato il Dax con un rally del 3,33%, seguito dal Cac40 e dal Ftse100 che si sono apprezzati rispettivamente del 2,21% e dell'1,86%.

Ftse Mib in corsa prima del week-end

Molto bene anche Piazza Affari dove il Ftse Mib ha archiviato la seduta a 21.921 punti, con un rialzo del 2,91%, dopo aver toccato un massimo a 21.947 e un minimo a 21.375 punti.

E' preceduto da un piccolo segno più il bilancio settimanale, visto che l'indice delle blue chip nelle ultime cinque sedute ha guadagnato lo 0,12% rispetto al close del venerdì precedente.

In apertura di ottava il Ftse Mib è sceso a testare l'area dei 21.500 da cui ha rimbalzato verso i 22.200 punti.

Da questo livello si è avuto un ripiegamento prima verso area 21.500 e poi fino a un passo dai 21.200 punti, da cui è partito un forte recupero in direzione di area 22.000 in chiusura di settimana.

Ftse Mib: un rimbalzo di cui fidarsi?

L'entusiasmo vissuto nell'ultima seduta prima del week-end non deve far dimenticare che il Ftse Mib era reduce da ben cinque sedute consecutive in ribasso.

Un segnale di debolezza questo, avvalorato anche dal fatto che le quotazioni sono scesi sui minimi di fine luglio che non aveva più rivisto ad agosto.

Il timore è che il netto recupero di venerdì possa rivelarsi una semplice reazione al calo delle sessioni precedenti, destinata a lasciare il posto a nuovi ribassi.

Solo una prosecuzione degli acquisti nell'immediato, con il superamento di determinate soglie di prezzo, potrà far pensare a una ripresa più convincente e duratura per il Ftse Mib.

Ftse Mib: nuovi rialzi solo sopra i 22.200 punti

Perchè ciò avvenga sarà necessario in primis il superamento dei 22.000 punti e ancor più di area 22.200, con obiettivi successivi a 22.500 e a 23.000/23.150 punti.

Solo oltre quest'ultima soglia si potranno ipotizzare taget più ambiziosi a 23.500 e a 24.000 punti, il raggiungimento dei quali appare prematuro per ora.

La mancata violazione dei 22.000/22.200 punti potrà riportare le vendite sul Ftse Mib, con ripiegamenti verso i 21.500 punti e i 21.350 e i 21.200 punti.

Negativo à l'abbandono di quest'ultimo livello, preludio ad un test dei 21.000 punti e ad un'eventuale discesa fin verso i minimi di luglio in area 20.400.

Wall Street chiusa lunedì per festività

Per la prima seduta della prossima settimana si segnala la chiusura della Borsa americana per la festività del Labor Day, di conseguenza non saranno diffusi dati macro e societari negli Stati Uniti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa è atteso l'indice Sentix che a settembre dovrebbe peggiorare da -25,2 a -27,5 punti.

L'indice PMI composito di agosto è atteso in calo a 49,9 a 49,2 punti e l'indice PMI servizi da 51,2 a 50,2 punti.

Per le vendite al dettaglio di luglio le stime parlano di una variazione positiva dello 0,4% dopo il calo dell'1,2% precedente.

In Germania l'indice PMI servizi ad agosto è visto a 48,2 punti e lo stesso dato in Francia è atteso a 51 punti.

In Italia l'indice PMi servizi ad agosto dovrebbe calare leggermente da 48,4 a 48,2 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Aeroporto di Bologna, Enertronica Santerno, Pharmanutra e e Valsoia che diffonderanno i conti del primo semestre.

Sotto la lente i titoli del settore oil, ENI, Saipem e Tenaris nel giorno in cui è previsto il meeting dell'Opec che potrebbe far muovere i prezzi del petrolio in una direzione o nell'altra.