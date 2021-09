77 consigli pensionistici per gli investitori over 50

Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono calate dell'1,55% a 68,35 dollari.

Oggi l'EIA pubblica l'outlook sul mercato del petrolio. Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dello 0,76% e dello 0,34%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.374,33 punti, in frazionale rialzo dello 0,07%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene americane, oggi si conoscerà l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari. Due ore prima della chiusura di Wall Street sarà diffuso il Beige Bok, il rapporto periodico della Fed sullo stato di salute dell'economia USA. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: sotto la lente l'Italia dove si conosceranno l vendite al dettaglio di luglio. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo semestre dell'anno saranno oggi Tod's, Piovan e Toscana Aeroporti. Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI e Saipem in vista del report sul mercato del lavoro ch sarà diffuso dall'Agenzia internazionale dell'Energia.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.