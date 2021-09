Quest'ultima seduta della settimana ha visto una frenata di Piazza Affari, che al pari delle altre Borse europee sta tirando un po' il fiato. Ftse Mib in frenata, ma il trend resta positivo Il Ftse Mib, dopo due sessioni consecutive in progresso, oggi ha visto il segno meno, cedendo al momento circa mezzo punto percentuale. Nelle prime tre sedute di settembre il bilancio è ancora positivo, con l'indice che prosegue quindi lungo il cammino rialzista già seguito ad agosto, quando il mese si è concluso con un progresso del 2,55%. Ftse Mib: Equita vede scenario rialzista Secondo gli analisti di Equita SIM, nonostante la forte performance dei mercati azionari, che rende fisiologiche eventuali piccole correzioni, il quadro complessivo continua ad essere di supporto per l’azionario come asset class. Lo scenario inoltre è coerente con quello base di Equita SIM di una crescita economica che si manterrà robusta, di un’inflazione strutturalmente più elevata rispetto al passato, anche se in diminuzione in confronto ai livelli attuali, e tassi d’interesse che resteranno bassi in quanto le banche centrali, a detta degli esperti, hanno necessità di supportare e finanziare le aggressive politiche fiscali dei governi. In particolare, gli analisti di Equita SIM continuano a privilegiare i titoli e settori legati al “reflation trade” e “re-opening”, quali gli energetici e i finanziari. Nel portafoglio raccomandato, gli esperti restano sovrappeso rispetto al benchmark, con una esposizione pari al 99% contro un peso neutro del 95%, sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente. Ftse Mib: alcuni fattori di rischio per la view positiva Gli analisti fanno sapere che i rischi principali per la loro view sono legati ad un’inattesa scelta da parte delle banche centrali di lasciar salire i tassi a lungo termine troppo velocemente a fronte di un’economia in ripresa. Da segnalare anche un marcato rialzo degli spread high-yield con un aumento delle insolvenze delle aziende e/o pressione sui margini industriali a causa dell’aumento troppo rapido del costo delle materie prime e dell’inflazione.

Un altro fattore di rischio è rappresentato da un’escalation della crisi afghana, con aumento dei rischi geo-politici e/o incremento significativo del prezzo del petrolio, con impatto sui consumi. Ftse Mib: i titoli da mettere in portafoglio a settembre Nel portafoglio raccomandato a Piazza Affari per il mese di settembre, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di ridurre di 50 punti base il peso di Interpump, prendendo parziale profitto dopo la forte performance. Recentemente gli esperti hanno aumentato di 50 basis points il peso di Tenaris che entra ora nella selezione best-pick per effetto delle variazioni di portafoglio.



Quanto agli altri titoli da mettere in portafoglio, gli analisti segnalano tra i bancari Banco BPM, Mediobanca, Intesa Sanpaolo e Unicredit e nel più ampio comparto dei finanziari troviamo Banca Mediolanum, FinecoBank, Poste Italiane e Unipol. Nel settore industriale la scelta cade su Stellantis, Pirelli, CNH Industrial e Buzzi Unicem, mentre tra le utility si punta su Enel, A2A e Terna. Oltre al già citato Tenaris, nel comparto è buy anche ENI, tra gli altri titoli presenti in portafoglio a settembre ci sono Recordati, Nexi e Inwit.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.