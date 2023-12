Ftse Mib ha spazio per salire. ENI, Enel e Saipem buy?

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib sta provando a più riprese la soglia dei 30.500 punti, non riuscendo per ora a spingersi oltre in chiusura di giornata. Cosa si aspetta ora?

Dal punto di vista pratico i mercati azionari sono tutti in una forte tendenza rialzista e il Ftse Mib in particolare, quando ha rotto i 29.000 punti, ha dato un forte segnale di forza.

Ftse Mib: il target del rialzo

L’indice potrebbe addirittura salire ora a 31.000 punti, per quanto ci sia ora un po’ di ipercomprato di breve, ma i mercati sembrano ignorarlo per ora.

Un indebolimento di questo favoloso rialzo avverrebbe solo con la rottura dei 28.900 punti, quindi chi è in tendenza farebbe bene a rimanerci, anche perché questo è uno dei più bei trend rialzisti visti negli ultimi anni.

C’è ancora un po’ di spazio per salire, ma va giustamente allertato il pericolo di un eccesso di comprato di breve abbastanza evidente che però il mercato e gli operatori sembrano ignorare.

Focus su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, ENI e Saipem offrono opportunità sugli attuali livelli di prezzo?

A breve secondo me forse è meglio lasciar stare ENI e Saipem, perché ipotizzo che il petrolio possa scendere fino ai 66-65 dollari, dove trovare un’area di supporto abbastanza interessante.

Non mi sembra che il disegno ribassista del petrolio sia già completo, manca ancora qualcosa, ma tra un po’ forse ENI e Saipem diventano interessanti.

ENI in particolare seguendo la debolezza del petrolio ha rotto al ribasso quota 15 euro e quindi sicuramente non è da comprare.

Il grande supporto di ENI è in area 13,9/13,85 euro e se dovesse arrivare in quella zona ipotizzerei un buy abbastanza convinto, ma prima no, perché vedo un po’ di spazio al ribasso per il petrolio, e inoltre la figura attuale di ENI è ribassista.

Anche Saipem sta innescando una dinamica correttiva e sta per arrivare su una zona intermedia in area 1,34 euro, dove magari un piccolo tentativo rialzista si potrà già fare, con stop stretto.

In caso di rottura di 1,34 euro, Saipem rischia di scendere più in basso verso area 1,15/1,155 euro.

Forse si può provare un buy long in area 1,34 euro, con stop stretto, ma molto dipenderà dal petrolio, se completerà o meno la dinamica ribassista che per me non è esaurita.

La view su Enel

Enel si sta spingendo ancora in avanti oltre quota 6,7 euro. C’è spoazio per salire ancora?

Enel, essendo il titolo più pesante del Ftse Mib, è anche utilizzato dai gestori per tenere su il paniere.

Detto che ENI non può brillare causa petrolio e che le banche hanno fatto tanto, la mia sensazione è che si mantenga inalterato questo rialzo di Piazza Affari spingendo molto su Enel.

Il trend del titolo mi sembra straordinariamente long e questa tendenza si è concretizzata con la rottura di area 6,4 euro, dove è partito l’ultimo strappo rialzista.

Se dovessi fare una proiezione del canale rialzista che vedo in questo momento, dire che Enel può arrivare fino ad area 7,2 euro.

Riflettori puntati su STM

La ripresa di STM dai minimi è interessante?

STM mercoledì sembrava innescare un movimenti di breve al ribasso, ma con la Fed è cambiato tutto.

Il titolo ha rimandato secondo me una dinamica correttiva, è in eccesso di comprato di breve, motivo per cui non lo acquisterei ora.

Se STM dovesse tornare in zona 38 euro sarà sicuramente una preda, ma comprarlo ora mi sembra pericoloso in termini di rischio-rendimento.

A livello di obiettivi, per chi ritiene che il rialzo possa proseguire, va detto che il titolo ha ancora spazio per salire fino a 51,5 euro.