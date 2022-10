Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta riprendendo quota a grandi passi dopo aver aggiornato i minimi dell’anno. Il recupero in atto è destinato a proseguire?

Reazione importante quella di ieri per il Ftse Mib, che tuttavia deve essere confermata da una tenuta, in questa settimana, dei livelli raggiunti.

Il Ftse Mib deve mantenere e consolidare il livello supportivo appena creato dei 20.845 punti, che fornirebbe ulteriore valenza al modello di inversione formatosi sul time frame sempre settimanale con il doppio minimo sui livelli 27 luglio scorso.

Sarebbe ottimale anche il mantenimento del livello dei 21.100 punti, che rappresenta la tenuta definitiva dei minimi di marzo ed i massimi relativi del 24 luglio 2020.

La reazione di forza avviene comunque all’interno di una tendenza di medio termine discendente e in presenza di un’alta volatilità, che sarebbe ottimale scendesse sotto i 28,36 punti per il Vix e i 29,25 punti per il Vstoxx.

Anche l’S&P500 deve mantenere i 3.740 punti entro questa settimana, per poi provare la progressione a 3.930 punti.

Il tentativo anche sull’S&P500 è di una formazione di un supporto sul livello a 3.704 punti.

Tra l’altro sull’S&P500 la reazione da manuale è avvenuta sul mantenimento della media mobile a 200 periodi sul time frame settimanale.

Chiudiamo infine con una rapida considerazione sul Dax che, come gli altri indici, cerca di disegnare un supporto a 12.311 punti, anch’esso da tenere per questa settimana.

Alla luce dei recenti movimenti del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due titoli oil come ENI e Tenaris?

Petroliferi che riprendono tono alla luce dei movimenti del petrolio e sui rumors dei possibili ulteriori tagli dell’offerta di due milioni di barili al giorno.

ENI nella giornata di ieri si è portata a ridosso di un livello di resistenza molto importante a 11,71 euro.

Tecnicamente sarebbero a questi livelli possibili anche delle strategie di tipo short, con stop di tutta la posizione a 11,84 euro che consigliamo di osservare per mera didattica.

Eventuale rottura del livello al rialzo deve trovare conferma questo mese. La successiva resistenza più ostica si trova ben più in alto a 13,22 euro.

Situazione interessante anche per Tenaris con possibile operatività sia di tipo long che di tipo short. Il titolo, infatti, come ENI, si trova a ridosso di una resistenza molto importante mensile.

Un eventuale ingresso short a questi livelli avrebbe come stop i 16,18 euro, quindi uno stop di circa il 12%.

In alternativa chi volesse rimanere alla finestra per il momento, il titolo sta cercando di formare un supporto a 13,54 euro.

Come valuta i recenti recuperi messi a segno da STM e Telecom Italia e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Il titolo Telecom Italia è in rimbalzo tecnico sulle resistenze e per dimostrare della forza si deve portare sopra 0,2063 euro, ma la situazione rimane ancora molto precaria fino almeno al recupero del livello indicato.

Diversa è la situazione per STM che si trova all’interno di un trend di fondo radicalmente più robusto.

Il titolo inoltre ha mantenuto dei livelli supportivi molto importanti a 31 euro circa.

Una definitiva dimostrazione di forza avverrebbe con il superamento della zona di resistenza a 35 euro, mentre un eventuale scivolamento sotto il livello supportivo indicato troverebbe subito i 27 euro ad ulteriore supporto.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Consigliamo di seguire l’eventuale operazione straordinaria su Banca Generali, il titolo è in chiara attesa dei rumors.

Tutto dipenderebbe dall’eventuale prezzo di cessione a Mediobanca da parte di Generali, ma è presumibile che il titolo, in una fase di volatilità sulla notizia, possa andare a 31,41 euro.