Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

Il Ftse Mib ha avviato un ritracciamento dopo aver avvicinato l'area dei 23.000. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Da un punto di vita pratico il Ftse Mib è entrato in un'area di sostanziale neutralità, in cui evidentemente dipendiamo in pieno dall'evoluzione di Wall Street che continua a fare da driver.

Il Ftse Mib è in un'area neutrale, con primo ostacolo in zona 23.400 punti, dove incontrerà una resistenza dinamica in essere da aprile scorso.

Al ribasso segnalo un primo supporto a 21.550 punti e un secondo molto più consistente in area 21.000.

Il posizionamento attuale del Ftse Mib rappresenta una situazione tecnicamente non molto interessante, visto che siamo in una zona in cui non mi sentirei di effettuare una sovraesposizione sul mercato.

L'indice non aiuta a capire se partirà o meno una fase di accumulazione ed è meglio quindi fidarsi dell'analisi dei singoli titoli.

La view sul Ftse Mib è neutrale e diventerà produttiva più in là, quando saranno raggiunti i livelli citati prima.

Siamo nel mezzo di un grande wedge e ora può succedere di tutto, ma con delle estensioni sia al ribasso che al rialzo che a mio avviso non saranno molto elevate e probabilmente il Ftse Mib rimarrà in trading range.

ENI e Tenaris sono stati penalizzati dal ribasso del petrolio. Cosa può dirci di questi due titoli?

I grafici dei due titoli da lei citati sono strutturalmente diversi. Quello di ENI è meno pulito e palesa una debolezza iniziata già diversi giorni fa, quando il titolo ha abbandonato quota 12,5 euro.

La perdita di questo massimo relativo è avvenuta con una divergenza ribassista e quindi la considero tutto sommato uno storno fisiologico, peraltro riconducibile anche al petrolio che non sta salendo più di tanto.

Correzione fisiologica quindi di ENI che incontrerà un primo supporto in zona 11,55 euro, sotto cui l'accelerazione al ribasso potrebbe proseguire.

Per il momento la matrice ribassista mi sembra esclusivamente tecnica e direttamente correlata all'andamento del petrolio.

Tenaris ha una configurazione grafica davvero molto bella, con una fase ascendente pulita e regolare.

Il titolo sembra essere meno sensibile alle quotazioni del petrolio e il supporto dinamico da monitorare è in zona 13,6 euro.

La tenuta di questo livello aprirebbe nuovamente la strada verso il rialzo, con obiettivi i massimi di maggio scorso.

Se Tenaris dovesse mollare i 13,6 euro, bisognerà fare attenzione perchè il supporto successivo è più o meno intorno ai 12 euro.

Qual è la sua view su STM e quali strategie ci può suggerire per il titolo?

STM si sta muovendo e nonostante la recente discesa del Nasdaq, sta sviluppando una bella forza relativa.

Sul grafico mi sembra di poter intravvedere una classica figura rialzista, la rottura di un wedge verso l'alto.

Per me si tratta di un segnale molto bullish e il buy andava piazzato sui minimi di ieri, quindi per me STM è da tenere in portafoglio, con obiettivo area 41 dollari.

Solo l'eventuale rottura del recente minimo in zona 34 euro comporterebbe la non validità dell'analisi appena fatta.

FinecoBank e Azimut oggi hanno imboccato sentieri opposti, con il primo in rialzo e il secondo in calo. Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Azimut si sta muovendo all'interno di un cuneo con implicazioni ribassiste e ha raggiunto due sedute fa l'area superiore di questa configurazione e giustamente ha avuto una piccola reazione al ribasso.

Molto significativo il livello raggiunto due giorni fa a 17,33 euro, area che considero la discriminant tra la ripresa del ciclo rialzista e la prosecuzione di una fase di indebolimento.

Il titolo sta reagendo bene al test di questa importante resistenza e questo mi fa pensare che possa provare una violazione rialzista.

La chiave di lettura sarebbe moderatamente long, ma aspetterei la rottura dei 17,3 euro per poi posizionarmi su Azimut.

FinecoBank ha una forza relativa particolarmente interessante. L'acquisto andava fatto diversi giorni fa, quando il titolo con precisione estrema ha testato il supporto dinamico che sostiene i corsi dai minimi della pandemia.

A inizio settembre per due giorni FinecoBank ha testato zona 10,55 euro, dove andava piazzato il long, con proiezione a 13,65/13,7 euro.