Il Ftse Mib mostra una buona intonazione, ma occhio all'ipercomprato che potrebbe far calare i corsi nel breve.

Di seguito riportiamo l'intervista a un analista di una società di gestione del risparmio che preferisce restare anonimo, al quale abbiamo rivolto delle domande sul Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si sta spingendo in prossimità di area 24.000. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Nel breve mi aspetto un po' di consolidamento perchè le Borse europee e statunitensi hanno corso troppo.

In particolare gli indici del Vecchio Continente che sono stati fortemente penalizzati dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica.

Nelle ultime settimane abbiamo visto che le Borse europee hanno guadagnato più di quelli americani, tanto che il bilancio da inizio anno per il Dax e il Ftse Mib è negativo nell'ordine di circa il 13%, mentre il Nasdaq è in rosso del 33% e l'S&P500 del 23%-25%.

Il Ftse Mib ha messo nel mirino quota 24.000 punti che credo possa essere sola un target intermedio prima di un ritorno sui 24.650 punti, ovvero quei valori abbandonati sul finire di maggio.

L'area dei 24.600/24.650 era una resistenza con la quale il Ftse Mib si era scontrato l'1 e il 21 aprile e poi sul finire di maggio.

Gli indicatori iniziano a essere un po' in ipercomprato, ma se non arriveranno segnali negativi da Wall Street, credo che il mercato europeo possa difendersi bene.

Non è ancora possibile dire che siamo fuori dal trend negativo, visto che per questo avremo bisogno di consistenti segnali macro e tecnici.

In caso di ritracciamento del Ftse Mib invito a fare molta attenzione ai 22.500 punti, supporto importante la cui rottura potrebbe mettere a rischio il trend rialzista che si è attivato nella seduta del 13 ottobre.

Visti i recenti movimenti del petrolio, cosa può dirci di ENI e Tenaris?

A livello giornaliero anche per ENI si nota un ipercomprato alquanto alto e siamo a un passo dal massimo relativo toccato l'8 giugno a 14,55/14,57 euro, mentre i top dell'anno li troviamo il 3 marzo a 14,85 euro.

Il titolo è in area di resistenza e chi ha posizioni long farebbe bene ad alleggerire un po' e a mettersi alla finestra.

Anche discese di ENI fino a 13,5 euro non devono spaventare, mentre sotto i 13/12,85 euro inizierei un po' a preoccuparmi.

Allo stato attuale conviene prendere profitto e attendere un ritracciamento oppure un forte breakout, ma visto l'andamento del petrolio è improbabile una rottura rialzista.

Anche Tenaris ha subìto un po' l'eccesso di comprato, ma a differenza di ENI ha aggiornato i massimi dell'anno rispetto ai valori di fine maggio.

Sotto i 15,85 euro il titolo potrà scendere verso i 15,4 e i 15,15 euro dove si potranno valutare nuovi acquisti.

Telecom Italia scatta ancora in avanti sulla scia della trimestrale. Qual è la sua view su questo titolo?

Telecom Italia a ottobre ha segnato nuovi minimi storici sotto quota 0,17 euro, ma il deciso cambio di passo si è avuto con il breakout dell'1 novembre e il ritorno in pianta stabile sopra quota 0,2 euro.

Credo che il titolo, anche in caso di discesa intorno a 0,215/0,21 euro possa essere comprato in chiave speculativa.

Si andrebbe a delineare un potenziale testa spalle e il breakout di 0,245/0,25 euro andrebbe a spostare l'attenzione intorno a quota 0,3 euro.

Penso che Telecom Italia possa muoversi anche leggermente sganciato dai movimento del Ftse Mib, visto che ci sono sotto delle vicende societarie che lo sostengono.

Come valuta l'attuale impostazione di STM e quali strategie ci può suggerire?

STM è interessante, visto che la società ha diversificato i suoi prodotti e ha amplificato l'offerta.

Si capisce perchè c'è stato un forte apprezzamento del titolo negli ultimi 3 anni, ma ora si paga pegno ad alcuni eccessi.

STM ha reagito bene in prossimità dei 30 euro, ha interrotto un primo trend ribassista e osservando i volumi si nota che in area 30-31 gli investitori sono intervenuti in acquisto.

Unendo i massimi decrescenti degli ultimi 3 mesi, direi di fare attenzione a 34,33 euro, perchè una rottura di questa soglia aprirà le porte verso i 37,5 euro.

Viceversa, in area 31-30 euro si potranno valutare posizionamenti long con primo target area 34-34,5 euro.