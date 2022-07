Petrolio: chiusura in calo anche per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 98,15 dollari, in calo dell'1,36%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il report sulle scorte strategiche di petrolio USA da parte del Dipartimento dell'energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva ieri la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,23% e dello 0,36%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.361,85 punti, in progresso dello 0,35%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in lieve calo da 231mila a 230mila unità.

Per la bilancia commerciale di maggio si prevede un deficit in miglioramento da 87,1 a 84,9 miliardi di dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale che a maggio dovrebbe salire dello 0,4% dopo lo 0,7% precedente.

Attesa in tarda mattinata la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Telecom Italia: da seguire il titolo nel giorno in cui la società sarà impegnata nel Capital Markets Day.

Titoli oil a Piazza Affari: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche USA.