Ftse Mib: la debolezza è da comprare. Meglio ENI o Saipem?

Di seguito riportiamo l’intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib sta tentando nuovamente un allungo al di sopra dei 34.000 punti. C’è spazio per salire ancora nel breve?

Il Ftse Mib è in una fase di trading range e di stabilizzazione “alta”, nel senso che il mercato ha davvero compresso tanto la volatilità attendendo notizie sul fronte dei tassi da parte delle Banche Centrali.

Il tema centrale dei prossimi mesi sarà sicuramente legato alle decisioni che saranno prese sui tassi, in primis dalla Federal Reserve.

In questo contesto anche le Borse europee si muovono al traino dei listini statunitensi, su valori assolutamente premianti.

Ftse Mib: lo scenario resta rialzista

Per il Ftse Mib vedo un primo supporto dinamico a ridosso dei 33.300 punti, su cui potrebbe partire una fase di accumulazione che potrebbero portare i corsi addirittura fino ad area 36.000, al netto di notizie particolari sul fronte tassi.

Qualora lo scenario dovesse diventare negativo, farei attenzione ad area 33.300/33.250, la cui violazione chiamerebbe una correzione molto profonda del Ftse Mib verso zona 32.000 punti.

Finchè si rimarrà sopra i 33.300/33.250 punti, il mercato rimarrà rialzista e la debolezza andrà sempre comprata, mentre sotto il livello appena citato cambierei orientamento e inizierei a pensare a una correzione più severa, ma al momento non vedo segnali di debolezza imminenti.

Focus su ENI e Saipem

Saipem ed ENI risalgono la china sulla scia del recupero del petrolio. Cosa può dirci di questi due titoli?

In una delle scorse interviste avevamo segnalato che un superamento di quota 1,52/1,53 euro avrebbe visto Saipem accelerare.

Evidentemente è stata una chiave di lettura corretta, con il titolo che ora è in forte ipercomprato, quindi una fase di correzione appare fisiologica.

Saipem sta scaricando l’ipercomprato e se riuscirà a mantenersi sopra i minimi di ieri, quella attuale sarà una zona di potenziale riacquisto per puntare nuovamente ai massimi relativi in zona 2,5 euro.

Dal punto di vista pratico, l’eccesso di comprato di breve si è scaricato e la tenuta del minimo di ieri chiama una nuova fase rialzista.

ENI è decisamente meno volatile di Saipem e continuo a vedere un grande supporto in area 14,5 euro che resta da comprare.

Un ritorno su questa soglia offrirà un’occasione d’acquisto, così come la violazione del supporto appena citato comporterà un immediato stop e l’ipotesi di posizioni ribassiste con obiettivo area 13,5/13 euro.

Per il momento rimane il concetto di comprare la debolezza, quindi un ritorno di ENI in area 14,5 euro sarà da sfruttare per nuovi buy con stop stretto.

La view su STM e Telecom Italia

Cosa può dirci in merito al recente andamento di STM e Telecom Italia e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

STM si trova in un’area tecnicamente non molto bella, perché pensavo tenesse area 38,3/38 euro, quindi ha perso un po’ quella propensione rialzista che ne aveva caratterizzato l’andamento da maggio 2020.

Il titolo sta decelerando e la prossima tappa al ribasso è in area 35,15/35 euro che forse è una zona di riaccumulo, ma al momento non sembra da comprare.

La mia view per ora è neutrale, ma in zona 35 euro sicuramente proverà ad acquistare, con target a 41,5/42 euro.

Fase di profonda lateralizzazione per Telecom Italia che ha perso smalto e non mi sembra un titolo che abbia raggiunto soglie di acquistabilità.

Segnalo un supporto abbastanza vicino in zona 0,207/0,2065 euro e su questi livelli ipotizzerei un acquisto speculativo con potenziale target in area 0,26/0,265 euro.