Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta ampliando con una certa vivacità il recupero partito dai minimi della scorsa ottava. C’è ancora spazio di manovra al rialzo?

Buono il movimento dell’indice Ftse Mib che continua nel tentativo di creare una base di accumulo, che tuttavia necessita di ulteriori conferme questo mese.

Le condizioni da rispettare riguardano il mantenimento dei 21.160 punti e, idealmente, la chiusura sopra il livello dei 21.420 punti per la fine del mese.

Se si restringe l’analisi al daily, si nota come il movimento di ieri è avvenuto all’interno di una figura di inversione iniziata con la base creata sul doppio minimo di tre settimane fa in tenuta dei minimi di luglio scorso.

Una prima conferma della presenza di ulteriore spazio al rialzo avverrebbe con il recupero già dai prossimi giorni dei 21.800 punti.

A livello intermarket, i tentativi sono similari anche sugli altri indici. Sull’S&P500 sembra essere in atto un tentativo di accumulazione sotto il livello dei 3.752 punti.

Se tale soglia fosse recuperata e mantenuta per la fine del mese avremmo un’ulteriore conferma.

Per quanto concerne la volatilità, interessante il movimento del VStoxx al di sotto dei 29,30 ed anche in questo caso sarebbe importante chiudere al di sotto di questo livello entro questo mese.

Anche il Dax si mantiene in una probabile fase accumulativa subito al di sotto dei 12.792 punti, importante livello di resistenza.

Lo scenario a supporto del rialzo si avrebbe con la chiusura di ottobre sopra questo livello e riattacco dei 13.304 punti.

Visti i movimenti del petrolio, cosa può dirci di due titoli oil come ENI e Tenaris? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Petroliferi che riprendono tono alla luce dei movimenti del petrolio, dopo il recente taglio dell’offerta di due milioni di barili al giorno.

ENI nella giornata di ieri si è portata a ridosso di un livello di resistenza molto importante a 11,71 euro.

Tecnicamente sarebbero possibili a questi livelli anche delle strategie di tipo short con stop di tutta la posizione a 11,84 euro che consigliamo di osservare per mera didattica.

Eventuale rottura del livello al rialzo deve trovare conferma questo mese. La successiva resistenza più ostica si trova ben più in alto a 13,22 euro.

Situazione interessante anche per Tenaris con possibile operatività sia di tipo long che short.

Il titolo, infatti, come ENI, si trova a ridosso di una resistenza molto importante mensile.

Un eventuale ingresso short a questi livelli avrebbe come stop i 16,18 euro, quindi uno stop di circa il 12%.

In alternativa chi volesse rimanere alla finestra per il momento, il titolo sta cercando di formare un supporto a 13,54 euro.

Telecom Italia sta rimbalzando con vigore, ma a risalire la china è anche STM. Quali indicazioni ci può fornire per questi due titoli?

Telecom Italia è in rimbalzo tecnico sulle resistenze e per dimostrare della forza si deve portare sopra 0,2063 euro, ma la situazione sul titolo rimane ancora molto precaria fino almeno al recupero del livello indicato.

Diversa è la situazione per STM che si trova all’interno di un trend di fondo radicalmente più robusto.

Il titolo inoltre ha mantenuto dei livelli supportivi molto importanti a 31 euro circa.

Una definitiva dimostrazione di forza avverrebbe con il superamento della zona di resistenza a 35 euro, mentre un eventuale scivolamento sotto il livello supportivo indicato troverebbe subito i 27 euro ad ulteriore supporto, anche se questa eventualità si considera scarsamente probabile.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Guardiamo con interesse il titolo Interpump che sta creando un'interessante figura per il prossimo mese.

Se il titolo chiudesse ottobre intorno alle attuali quotazioni, avrebbe costituito una base a 35 euro e con eventuale stop loss a 31,89 euro ognuno può seguire il trade a proprio rischio.