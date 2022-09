Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

Il Ftse Mib ha risalito la china velocemente dai minimi dei giorni scorsi. A cosa prepararsi ora?

Il Ftse Mib nella seduta di giovedì ha toccato un bottom in area 21.750, intorno ai minimi del trend ribassista partito da agosto, ma ha rimbalzato molto bene.

Con conferme al di sopra di area 22.000 l'indice potrà puntare ai 22.400 punti e da lì potrà estendere la salita verso i 22.800 punti prima e dopo i 23.200 punti, corrispondenti ai massimi di agosto.

C'è da dire che le banche a Piazza Affari sono sostenute dal rialzo dei tassi deciso dalla BCE, cui si aggiunge il calo del prezzo del gas, malgrado non sia stato trovato un accordo in Europa sul cap al prezzo.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1500 ETF,su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Al ribasso, occhio ai minimi del Ftse Mib in area 21.300/21.200, sotto cui bisognerà attendersi un ritorno verso i 20.800 punti, ma il vero supporto lo troviamo sui minimi del 14 luglio a quota 20.420 punti.

Nel breve mi aspetto ulteriori sviluppi positivi, fermo restando che sarà bene fare sempre attenzione perchè il mercato in questa fase ha già dimostrato di girarsi anche molto velocemente.

Cosa può dirci di ENI e Tenaris e quali strategi ci può suggerire per entrambi?

ENI durante l'ultimo ribasso dell'indice ha tenuto bene, fermandosi in area 11,5 euro da cui sta rimbalzando.

Il prossimo target al rialzo per il titolo è a 12,25 euro, con successivo allungo verso i 12,5 euro ed eventuali estensioni fino ai recenti top a 12,64 euro.

Al ribasso occhio alla tenuta degli 11,5 euro, sotto cui ENI rischierà di scendere fino a 10,5 euro.

E' impostato ancora meglio Tenaris, per il quale non c'è stata la violazione del trend partito a luglio scorso

Se tracciamo una trendline notiamo che gli ultimi minimi segnati da Tenaris il 7 e l'8 settembre si trovano all'interno del trend.

C'è stato quindi solo un ritracciamento all'interno del trend rialzista e ora sembra probabile un ritorno sui massimi del 30 agosto a 14,85 euro.

La violazione di questo livello aprirà le porte a una salita fino a 15,5 euro, mentre in caso di ritorni al ribasso, sotto i minimi del 7-8 settembre a 13,23 euro, si avrà una correzione verso i 13 euro prima e i 12,5 euro dopo.

Banco BPM e Bper Banca hanno chiuso entrambi con un rally di oltre il 3% ieri. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM finalmente è ripartito alla grande e lo aveva già fatto dai minimi del 29 agosto e con la seduta di giovedì ha violato i massimi del 2 settembre.

Il prossimo target è a 2,75 euro e una violazione di questo livello potrebbe favorire nuovi allunghi, ma non darei nulla per scontato, visto che il titolo è salito già tanto.

In caso di ritracciamento dai 2,75 euro, segnaliamo per Banco BPM un supporto intorno a 2,6/2,5 euro, sotto cui si scenderà fino a 2,34/2,3 euro.

Bper Banca è arrivato a segnare un minimo a 1,44 euro, da cui ha avviato un bel rimbalzo, puntando ora a quota 1,625 euro, oltre cui ci sarà spazio per salire fino a 1,696, massimi dell'11 agosto.

Un ritracciamento di Bper Banca troverà un primo sostegno sul minimo di giovedì a 1,44 euro da cui potrebbe rimbalzare, ma se ciò non dovesse accadere, si avrà una prosecuzione del ribasso verso area 1,347/1,345 euro, sotto cui si guarderà ai minimi del 15 luglio a 1,245 euro.