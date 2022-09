Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato indietro dopo aver allungato verso area 22.000. Quali le attese nel breve?

I mercati hanno ormai consapevolezza di tutte le armi che le Banche Centrali metteranno in campo per combattere l'inflazione.

Queste armi peseranno in maniera piuttosto drammatica sui mercati, perchè questi ultimi sono sensibili a tutte queste azioni in senso negativo.

Le Banche Centrali pesteranno duro, forse più di quanto ci si potrebbe ulteriormente aspettare.

Il loro tentativo era cercare di capire se potevano frenare l'inflazione, senza causare una recessione, ma solo un rallentamento.

A questo punto, invece, appare conclamato che la recessione sarà inevitabile e se così è le Banche Centrali potrebbero decidere di fare in fretta, inasprendo la stretta di politica monetaria.

Non a caso si stanno sprecando le revisioni verso l'alto delle aspettative del rialzo dei tassi. Prima il consenso era 0,5%, mentre ora c'è chi parla dello 0,75% e addirittura dell'1%.

Le Borse hanno provato a mostrare i muscoli e lo hanno fatto a giugno, luglio e fino a metà agosto, ma poi c'è stato il simposio di Jacksone Hole, dove il presidente Powell ha fatto un intervento stringato ma muscolare.

Il numero uno della Fed era quasi stizzito e probabilmente ce l'aveva con i mercati che in qualche modo volevano far passare il messaggio che la Banca Centrale USA sarebbe stata più tenera per diversi motivi.

In realtà Powell ha ribadito che la Fed andrà all'obiettivo senza fermarsi e a quel punto le Borse hanno iniziato a degradare.

La mia idea è che ci attendano dei mercati lateral-ribassisti, anche se non vedo crolli, ma in prossimità dei meeting delle Banche Centrali diano delle sfilettate in giù, quasi come monito.

Parlando di Piazza Affari, per il Ftse Mib segnalo che l'area dei 21.000 è già di per sè pericolosa e quindi sotto tale soglia si scende a 20.000 punti.

Al rialzo, invece, il tetto è stato messo in area 23.000/23.200 e se l'indice dovesse spingersi oltre questo livello farà la partita.

Nel breve però secondo i mercati fino al meeting della Fed non andranno bene, ma questo non significa che mi aspetto dei crolli.

Visto l'andamento del petrolio, cosa può dirci di ENI e Tenaris?

Se proprio in questo momento dovessi scegliere un settore su cui puntare, valuterei l'oil, ma bisogna in ogni caso fare attenzione perchè anche quello potrebbe mollarci.

Nel caso di ENI solo un riposizionamento deciso sopra i 12/12,2 euro aprirà le porte ad un allungo verso i 12,5 euro prima e i 13 euro in seguito.

Occhio a discese sotto gli 11,5 euro che potrebbero far scivolare ENI verso quota 11/10,8 euro.

Tenaris oltre i 14 euro metterà nel mirino i 14,5/14,6 euro prima e i 15 euro dopo, mente sotto i 13,5 euro potrebbe perdere anche 1 euro del suo valore.

Ci sono dei titoli a cui guarderebbe più che ad altri in questa fase?

Se fossi un trader in questo momento non andrei long, ma anche se fossi un investitore e volessi mettere magari un'altra tranche sul mercato, aspetterei un po' perchè a breve potrei vedere prezzi più convenienti.

Detto che il trader in questo momento ha contro il mercato, anche per l'investitore non sarebbe indicato comprare ora qualcosa che tra poco forse costerà meno.

Ci sono tanti titoli che hanno già testato o sono vicini a supporti importanti e bisognerà attendere prima di muoversi.

Starei attento con i titoli del settore bancario perchè se l'economia gira meno le banche fanno meno affari e in più con il caro-bollette c'è il rischio di un aumento degli NPL, questa volta più dai piccoli che dai grandi soggetti.

Spesso ho suggerito Campari tra i titoli che mi piacevano, ma anche in questo caso ora sarei cauto.

Campari già da qualche seduta stava consolidando e la discesa sotto i 10 euro non è certo un bel segnale, motivo per cui starei fermo anche su questo titolo ora.