Per il Ftse Mib si può dare il via a un ingresso long al superamento di un livello di prezzo ben preciso. L'analisi di Gerardo Murano.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

Il Ftse Mib ha visto arrestarsi il recupero partito dai nuovi minimi dell'anno, con un ritorno delle vendite. Quali i possibili scenari ora?

Se analizziamo l'andamento del Ftse Mib e in generale dell'azionario globale, notiamo che siamo in uno scenario ribassista e anche il minimo dei giorni scorsi in area 20.200 lo conferma.

Il rimbalzo ha riportato le quotazioni dell'indice in un range di oscillazione compreso tra 21.600 e 22.000 punti e questo ha contribuito a rallentare la spinta rialzista.

Al contempo è stato creato un pivot rialzista e per la prima volta da un po' di settimane, abbiamo potenzialmente un primo input rialzista che sarebbe un ingresso long al superamento da parte del Ftse Mib dei 21.670 punti.

La condizione affinchè tale pivot mantenga la sua validità è che le quotazioni non scendano al di sotto dei 20.600 punti.

Siamo in una fase di indecisione, caratterizzata da elevata volatilità e ciò rende difficile l'operatività multiday, mentre in qualche modo avvantaggia quella intraday.

Già con un grafico a 60 minuti è possibile effettuare delle operazioni long anche interessanti.

Al momento per il Ftse Mib abbiamo due livelli chiave da monitorare: i 21.700 e i 20.600 punti.

La violazione al rialzo del primo livello e al ribasso del secondo, determinerebbe in qualche modo un cambio di scenario.

Fino a quando il Ftse Mib rimarrà all'interno del suddetto intervallo, avremo uno scenario neutrale che nel breve termine potrebbe essere caratterizzato da una conformazione neutro-positiva.

Visti i recenti rialzi del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due temi oil quali ENI e Tenaris?

Ci sono dei titoli che sicuramente vanno monitorati per avere un'idea del sentiment di mercato e uno di questi è sicuramente ENI.

L'avvicinarsi del titolo all'area dei 10 euro ha fornito un input di acquisto interessante per chi aveva liquidità in quel momento.

ENI ha rimbalzato con forza, tornando in prossimità dell'area dei 12 euro che rappresenta l'altro livello di resistenza statica.

Il rialzo è stato abbastanza forte, visto che chi è entrato long in prossimità dei minimi, nel giro di pochi giorni ha avuto un rendimento di circa il 10%.

ENI è uno dei titoli da monitorare con più interesse, vista anche la correlazione con il petrolio, ma tenendo presente che il Wti dovrebbe attestarsi intorno ai 90 dollari e ciò corrisponderebbe grosso modo ai 12 euro di ENI.

Al superamento di questo livello ci sarà spazio per salire fino alla resistenza successiva di 12,8 euro.

Insieme a ENI, Tenaris sta contribuendo alla tenuta del Ftse Mib in generale. Il titolo è sui massimi relativi da inizio settembre, in netta divergenza rispetto a molte azioni del paniere di riferimento.

Tenaris ha superato l'area dei 14,5 euro che era sicuramente interessante, ma il cammino è ancora ricco di ostacoli, considerando che gran parte della crescita è stata già realizzata.

Nel breve il titolo potrebbe esprimere ancora un po' di potenziale, con margini di ascesa fino ai 15,3 euro.

Enel sta scivolando sempre più in basso. Questa flessione è un'occasione d'acquisto?

Nel medio periodo questo ribasso di Enel è sicuramente un'occasione d'acquisto, visto che siamo sui minimi degli ultimi 5 anni.

Chi ha un orizzonte temporale da 1 a 9 mesi, realizzerebbe sicuramente un buon affare comprando ora, visto che il minimo ipotizzabile anch in caso dello scenario peggiore per Enel è sui 3,5 euro.

E' quai impossibile che i corsi vadano al di sotto di questo livello, ma se analizziamo il titolo da un punto di vista tecnico, notiamo che la tendenza ribassista è estremamente ben definita e non si individuano possibili operazioni buy nè sul daily, nè sul weekly nè nell'intraday.

Temporeggiare potrebbe essere un'alternativa valida per chi vuole effettuare un'operazione speculativa nel breve termine.

Converrebbe attendere in questo caso il test di quota 4 euro, mentre per chi ha un orizzonte temporale di 6-9 mesi, Enel è sicuramente un titolo interessante, considerando anche il livello della cedola.

Generali si mantiene a ridosso dei minimi dell'anno aggiornati nelle ultime sedute. Qual è la sua view su questo titolo?

Generali è uno dei pochi temi del Ftse Mib che in termini di debolezza si può confrontare con Enel, confermandosi tra i peggiori del paniere.

L'area dei 13,8 euro potrebbe offrire un'opportunità con una mossa contrarian, ma dal punto di vista prettamente tecnico ogni tentativo di rimbalzo è respinto dalle medie mobili anche più rapide.

Al momento Generali non è una buy opportunity in termini puramente tecnici e potrebbe essere interessante attendere l'area di 13,5 euro o ulteriori segnali di forza.

Considerando la caratura della società, Generali è un'ottima opportunità per chi ha un orizzonte di 6-9 mesi.

Questi sono tutti segnali che tendono a evidenziare come comincino a formarsi interessanti occasioni per chi opera in un'ottica di medio termine.